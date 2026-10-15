Federaciones llaman a pescadores a respetar nuevas reglas en hábitat de vaquita marina

Presidentes de federaciones y cooperativas de pescadores del Alto Golfo de California llamaron a todos los integrantes del sector a respetar al pie de la letra el nuevo acuerdo regulatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que elimina el 86 por ciento del área de prohibición para el uso de redes de enmalle y agalleras, en el hábitat de la vaquita marina, "un avance logrado en seis años de negociaciones".

En entrevista con Excélsior, Carlos Alberto Tirado, representante de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas "Pescadores de la Reserva de la Biósfera", destacó que en la medida que hagan valer la palabra empeñada y cumplan con las nuevas reglas establecidas en el seno del GIS (Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California), podrán pasar a una segunda etapa en las mesas de trabajo, con el fin de lograr mayores beneficios para las comunidades pesqueras de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora.

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En este sentido, no descartó la posibilidad de plantear el pago de compensaciones por las afectaciones económicas que genera no realizar sus actividades dentro de la totalidad del Refugio de la Vaquita Marina y la Zona de Tolerancia Cero, donde existe la mayor abundancia de especies de importancia comercial en la región.

Además, aseguró que impulsarán la entrega de apoyos para la creación de opciones productivas y acciones de mejoramiento en salud, educación y movilidad.

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Carlos Alberto Tirado adelantó también que pedirán al Gobierno de México que promueva la eliminación del embargo comercial impuesto por los Estados Unidos, desde 2018 y ampliado en 2020, que cerró las fronteras a su mercado más importante para la venta de camarón, en el estado de California, debido al declive en la población de vaquita marina y el tráfico ilegal del pez Totoaba.

Reveló que en los últimos días sostuvieron reuniones con los integrantes de las cooperativas y federaciones para darles a conocer las coordenadas que deben cuidar, de acuerdo con el marco regulatorio vigente que sustituye al de septiembre de 2020.

Asimismo, advirtieron que tienen que mantener encendidos sus dispositivos de rastreo satelital, recientemente instalados en sus embarcaciones menores, y acudir a las oficinas locales de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), a realizar el marcaje de sus redes, una vez que recibieron la renovación de sus permisos con los chinchorros de línea (redes de enmalle).

El dirigente del sector pesquero organizado lamentó el bloqueo que los llamados "pescadores libres o nativos", encabezados por Ana García Aguilar, realizaron por casi tres horas en la carretera Mexicali - San Felipe, en protesta por la nueva área donde se prohíbe el uso de redes de enmalle y agalleras.

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El motivo de las manifestaciones es que los "pescadores libres o nativos", estaban acostumbrados a respetar sólo los 225 kilómetros cuadrados de la Zona de Tolerancia Cero, y no toda la extensión del Refugio de la Vaquita Marina, de mil 562 kilómetros cuadrados, como quedó estipulado.

Carlos Alberto Tirado consideró que la amenaza de los inconformes de evitar que se realice el Primer Festival del Alto Golfo de California, programado para este fin de semana en el malecón de la comunidad, perjudica a toda la población, ya que este tipo de eventos reactiva la economía local y genera ganancias para todos. porque atrae al turismo nacional e internacional.