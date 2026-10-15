IMSS y SNTSS instalan mesa para negociar mejoras salariales y laborales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) formalizaron la instalación de una mesa de trabajo conjunta con el objetivo central de estructurar un nuevo pliego de mejoras salariales e incrementar las condiciones laborales del personal que sostiene operativamente a la institución.

El acuerdo marca el inicio de una etapa de negociación formal entre la representación institucional y la estructura gremial. Durante el encuentro de apertura, las autoridades del IMSS e integrantes de la dirigencia sindical establecieron la ruta de diálogo técnico para revisar las percepciones y de trabajo, orientando los esfuerzos hacia el bienestar del personal médico, de enfermería, administrativo y de servicios que conforma la plantilla laboral en el país.

En este marco institucional, las partes destacaron la relevancia de este mecanismo de concertación para alcanzar acuerdos en favor de la fuerza de trabajo. Al respecto, la representación sindical puntualizó durante la sesión inaugural: “Instalamos la mesa de trabajo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones de trabajo para quienes sostienen todos los días a nuestra institución: sus trabajadoras y trabajadores”.