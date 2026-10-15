Jueces destituidos por tómbola hace dos años no han sido indemnizados

La presidenta de la Asociación de Personas Juzgadoras en Retiro, Elba Sánchez Pozos, informó a senadores acerca de una problemática institucional que afecta aproximadamente a 200 juzgadores, de los cuales, 80 reclaman indemnizaciones y 120 pensiones complementarias.

El 12 de octubre de 2024, por sorteo, a través de una tómbola, el Senado destituyó de facto a 711 jueces de Distrito y magistrados de Circuito titulares, a fin de que sus plazas fueran ocupadas a través de una elección en urnas, de acuerdo con la Reforma Judicial; parte de los juzgadores cesados decidieron no participar en esa elección.

Sánchez Pozos dijo que llevan alrededor de un año de gestiones y han presentado innumerables escritos petitorios, realizado manifestaciones públicas y pacíficas sin obtener una solución efectiva, pero “no venimos a solicitar privilegios, sino a evidenciar el incumplimiento de derechos expresamente protegidos por el poder reformador de la Constitución Política”.

Sánchez Pozos mencionó que el origen de la problemática está en la interpretación que da el Órgano de Administración Judicial al artículo Décimo Transitorio constitucional, ya que cuando entra en vigor no se establece requisito alguno, es decir, no se previeron reglas específicas que indicaran ante qué autoridad se debería presentar la declinación para participar en la Elección Judicial, ni el procedimiento para formalizarlas.

Por ello, recordó, diversas personas juzgadoras, entre jueces y magistrados, presentaron las declinaciones ante el Consejo de la Judicatura Federal, pero un mes después de entrar en vigor la reforma, el Senado estableció que debían presentarse ante esta Cámara del Congreso.

Ante dicho panorama, la presidenta de la Asociación de Personas Juzgadoras en Retiro solicitó promover un punto de acuerdo para exhortar a dicho órgano de administrativo a resolver sus reclamaciones y efectuar los pagos que jurídicamente correspondan.

Asimismo, pidió que en la próxima Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que sea aprobada, se incorporen disposiciones transitorias que resuelvan esta situación y “concluyan con los pagos efectivos que nos corresponden; y que se impulse un mecanismo de defensa para los derechos laborales de todos los trabajadores del Poder Judicial”.

La Comisión de Justicia, que preside el senador Javier Corral Jurado, se reunió con integrantes de la Asociación de Personas Juzgadoras en Retiro para abordar la problemática sobre el cumplimiento del Artículo Décimo Transitorio de la reforma al Poder Judicial de la Federación, del 15 de septiembre de 2024.

El senador explicó que esta disposición plantea que tras la aplicación de la reforma constitucional los derechos laborales de jueces y magistrados serán respetados en su totalidad y que el presupuesto deberá considerar los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral.

Javier Corral indicó que este artículo transitorio aplicaría para las Magistradas y Magistrados de Circuito, Juezas y Jueces de Distrito que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultaran electas para un nuevo periodo.

Por ello, agregó, deben ser acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, mismas que serán cubiertas con recursos federales.

El legislador dijo que ha sostenido cuatro reuniones de trabajo con los juzgadores en retiro y ha buscado el diálogo con el Órgano de Administración Judicial para que se atienda esta problemática, pues “de lo que se trata es de hacernos cargo de lo que hemos aprobado”.

Advirtió que es necesario darle cauce a una gestión que ya lleva más de un año y que debe encontrar en los tres Poderes, una respuesta y un plan de acción para darle solución a estas demandas.

Javier Corral consideró que se puede llevar a cabo un parlamento abierto o un trabajo entre las Cámaras del Congreso, para darle cauce al alcance interpretativo del Artículo Décimo Transitorio y despejar toda confusión. Además, subrayó que se requiere de un grupo técnico que aborde todos los casos de las personas juzgadoras en retiro.

Es un tema de recursos para la Federación, puntualizó, entonces se tiene que hablar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y acudir a la Presidencia de la República, para poner fin a este conflicto “que está dentro de nuestros anhelos de justicia”.

María Guadalupe Murguía Gutiérrez, senadora del PAN, consideró que es necesario elaborar un punto de acuerdo, mediante el cual se haga un llamado al Órgano de Administración Judicial para que cumpla la disposición contenida en la reforma constitucional, pues al no hacerla valer deja a las personas juzgadoras en un estado de indefensión.

La senadora de Morena, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, coincidió en impulsar un exhorto a las autoridades administrativas del Poder Judicial, para que atiendan el contenido del Décimo Transitorio constitucional, ya que “es nuestra obligación y deber que se cumplan las disposiciones legales que nosotros aprobamos”.

A la reunión también asistieron Froylán Muñoz Alvarado, Manuel Cano Máynez, Baltazar Castañón Gutiérrez y Reynaldo Manuel Reyes Rosas, integrantes de la asociación.