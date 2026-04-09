Desvían vuelos con destino a Nuevo León por mal clima; esperan torbellinos y granizo

Varios vuelos que se dirigían a Monterrey, Nuevo León, fueron desviados a otros aeropuertos debido a las malas condiciones climatológicas que se registran este jueves.

Los desvíos y retrasos fueron reportados a través de las redes sociales del Aeropuerto Internacional de Monterrey, luego de que pasajeros con destino a la entidad informaran que sus vuelos fueron redirigidos a los aeropuertos de Tampico, Saltillo y Torreón.

Las aerolíneas fueron las responsables de tomar la decisión de modificar los aterrizajes, de acuerdo a ABC Noticias.

"El Aeropuerto se encuentra operando, sin embargo, algunos aterrizajes han sido desviados debido a condiciones meteorológicas", respondió el aeropuerto a un usuario en redes sociales.

Entre los vuelos que fueron desviados se encuentra la ruta Ciudad de México-Monterrey, el cual aterrizó en Tampico, Tamaulipas.

Otros más aterrizaron de imprevisto en Torreón y Saltillo, sin especificar la ruta de origen.

De acuerdo a reportes, algunos otros vuelos tuvieron que mantenerse en al aire realizando maniobras hasta que las condiciones climatológicas mejoraran para poder aterrizar en el aeropuerto de Monterrey.

Lanzan aviso especial por posibles torbellinos y caída de granizo

Nuevo León podría tener un jueves de torbellinos y caída de granizo, esto de acuerdo al más reciente aviso comunicado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En esta advertencia, las autoridades meteorológicas del país señalaron que además de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, el estado podría sufrir formación de torbellinos y caída de granizo en la franja norte del estado.

Esto quiere decir que los municipios más propensos a padecer estos fenómenos climatológicos son: Anáhuac, Bustamante, Lampazos de Naranjo, Vallecillo y Villaldama, sin embargo, las demás zonas del estado no pueden confiarse, ya que también es probable que esta misma situación se replique en otros municipios.

JCS