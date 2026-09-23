Destruyen el túnel huachicolero más largo detectado en Hidalgo

Con 143 metros de longitud, el túnel huachicolero más extenso detectado hasta ahora en Hidalgo comenzó a ser destruido este miércoles en la comunidad de Teocalco, municipio de Tlaxcoapan.

El pasadizo fue localizado en enero de 2025 y conectaba una bodega utilizada para el almacenamiento y extracción ilegal de combustible con el poliducto Tula-Tuxpan.

Durante el operativo realizado entonces fueron detenidas 12 personas, además de que se recuperaron 70 mil litros de hidrocarburo y 12 vehículos.

Conectaba una bodega utilizada para el almacenamiento y extracción ilegal de combustible Foto: Especial

La infraestructura clandestina representa un riesgo debido a que atraviesa por debajo de vías ferroviarias aún en operación y de dos carreteras, entre ellas la avenida Libre a Tula, una de las vialidades de mayor circulación en la zona.

Román Bernal, subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos en Hidalgo, explicó que la existencia del túnel implica un riesgo de colapso que podría afectar tanto a la población como a sus bienes.

Para evitar afectaciones a las vías del tren, personal de Ferromex informó que se mantendrá un margen de seguridad de siete metros a cada lado de las vías.

Una vez ubicado el túnel, será rellenado con concreto fluido y material proveniente de durmientes, con el objetivo de eliminar el espacio vacío bajo la infraestructura ferroviaria.

El de Teocalco es el túnel número 17 de un total de 18 que han comenzado a ser destruidos en Hidalgo durante las últimas semanas.

Sin embargo, las autoridades continúan detectando nuevas estructuras relacionadas con el robo de hidrocarburo.

Apenas un día antes, en Atitalaquia, fue localizado otro túnel de aproximadamente 35 metros, conectado directamente con un ducto de Pemex y una bodega de grandes dimensiones.

En tanto, en Cuautepec fueron detectadas tres tomas clandestinas, que se suman a las mil 467 localizadas durante el primer semestre de 2026.

El secretario de Seguridad de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, señaló que el estado participa en el combate al robo de hidrocarburo, aunque se trata de un delito de competencia federal, debido a que genera otros ilícitos que también afectan a la población.