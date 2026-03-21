PAN le copia a Morena: candidatos por sondeo; definición de candidatos para 2027

El PAN se fusiló el método de Morena para elegir candidatos a 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y las alcaldías que se renovarán el 6 de junio de 2027.

El blanquiazul aplicará encuestas para designar a los mejor posicionados, sean o no militantes.

Los perfiles que estarán en las boletas se conocerán un año antes de los comicios y se buscarán candidaturas panistas o ciudadanas. Habrá candados de para evitar injerencias de otros partidos o del crimen.

Hoy, en la Alameda del Sur de la Ciudad de México, el PAN dará el banderazo para el registro de aspirantes a gobernador, diputado federal y alcalde, al emitir la convocatoria. Al mismo tiempo, organizará una pasarela de posibles abanderados.

Luego de una sesión matutina del Consejo Nacional del PAN, el líder nacional del partido, Jorge Romero, presentará ante cientos de panistas e invitados el Plan de Acción por México, con el cual se busca definir la plataforma de propuestas rumbo a las elecciones de 2027 y la presidencial de 2030.

Ilustraciones: Erick Retana

Anticipó que Acción Nacional será el primer partido que arrancará con los procesos de selección de “los mejores hombres y mujeres que serán los abanderados del blanquiazul para las elecciones de 2027”.

O nos vinculamos con los ciudadanos o no tenemos nada que hacer por más que cambiemos un logo, por más que subamos espectaculares. O nos conectamos con las causas ciudadanas o no tenemos nada que hacer”, dijo Romero Herrera el 10 de febrero de este año.

De la misma manera, a decir del líder panista, el PAN regresará a sus orígenes al “abrir las puertas” del partido a todo aquel que se quiera afiliar ipso facto sin ninguna restricción o candado, a través de una aplicación móvil o de forma presencial. Al día de hoy, de acuerdo con su sitio web, el PAN tiene poco más de 276 mil afiliados.

Pero, por lo pronto en la pasarela de este sábado, han anticipado su asistencia panistas que aspiran a ser candidatos a gubernaturas en 2027, como el senador Juan Antonio Martín del Campo (Aguascalientes); el alcalde Marco Antonio Bonilla (Chihuahua); el senador Gustavo Sánchez (Baja California) y el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez (Sonora).

A través del Comité Ejecutivo Nacional y de las dirigencias estatales, el PAN ha entrado en contacto para invitar a prospectos ciudadanos a las gubernaturas, como la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz (Michoacán); el líder de la comunidad mormona, Julián LeBarón (Chihuahua) o al hijo de Maquío, Manuel Clouthier Carrillo (Sinaloa).

De los aspirantes del PAN a la Presidencia en 2030, mencionados en distintas ocasiones por Jorge Romero, asistirán la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; el senador Ricardo Anaya, la senadora Lilly Téllez y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

El PAN filtrará a sus candidatos por encuestas

El PAN hará suyo el método de Morena para elegir candidatos a 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, y las alcaldías que se renovarán el 6 de junio de 2027, mediante el uso de encuestas para designar a los mejores posicionados, sean o no militantes del partido.

Los perfiles que estarán en las boletas electorales por parte de Acción Nacional se conocerán un año antes y se buscarán candidaturas panistas o ciudadanas, y habrá candados de seguridad para evitar injerencias de otros partidos o del crimen organizado.

Este 21 de marzo, en la Alameda del Sur en la Ciudad de México, el PAN dará el “banderazo” para el registro de aspirantes a gubernaturas, diputaciones y alcaldías al emitir la convocatoria oficial y organizará al mismo tiempo una pasarela de posibles abanderados.

Luego de una sesión matutina del Consejo Nacional del PAN, por la tarde, el dirigente del partido, Jorge Romero, presentará ante cientos de militantes e invitados el Plan de Acción por México, con el cual se busca definir la plataforma de propuestas rumbo a las elecciones intermedias de 2027 y la presidencial de 2030.

El PAN será el primer partido en arrancar el proceso de selección de candidatos

Romero Herrera anticipó que Acción Nacional será el primer partido que arrancará con los procesos de selección de “los mejores hombres y mujeres que serán los abanderados del blanquiazul para las elecciones del 2027”.

O nos vinculamos con los ciudadanos o no tenemos nada que hacer por más que cambiemos un logo, por más que subamos espectaculares. O nos conectamos con las causas ciudadanas o no tenemos nada que hacer”, dijo Romero Herrera el 10 de febrero de este año.

De la misma manera, a decir del líder panista, el PAN regresará a sus orígenes al “abrir las puertas” del partido a todo aquel que se quiera afiliar “ipso facto” sin ninguna restricción o candado, a través de una aplicación móvil o de forma presencial. Al día de hoy, de acuerdo con su sitio web, el PAN tiene poco más de 276 mil afiliados.

Pero, por lo pronto en la pasarela de este sábado, han anticipado su asistencia panistas que aspiran a ser candidatos a gubernaturas en 2027, como el senador Juan Antonio Martín del Campo (Aguascalientes); el alcalde Marco Antonio Bonilla (Chihuahua); el senador Gustavo Sánchez Vásquez (Baja California); el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez (Sonora).

Asimismo, la excandidata a la dirigencia del PAN, Adriana Dávila (Tlaxcala); el alcalde Miguel Varela Pinedo (Zacatecas); la senadora Mayuli Martínez Simón (Quintana Roo); el alcalde Felipe Fernando Macías (Querétaro) y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar (Michoacán), entre otros.

A través del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de las dirigencias estatales, el PAN ha entrado en contacto para invitar a posibles prospectos ciudadanos a las gubernaturas como la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz (Michoacán), el líder de la comunidad mormona, Julián LeBarón (Chihuahua) o al nieto de Maquío, Manuel Clouthier Carrillo (Sinaloa).

De los aspirantes del PAN a la Presidencia de la República en 2030, mencionados en distintas ocasiones por Jorge Romero, asistirán la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; el senador Ricardo Anaya; la senadora Lilly Téllez; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

Así como el senador Mauricio Vila Dosal; el diputado Germán Martínez; el ex dirigente del PAN, Marko Cortés Mendoza; y las gobernadoras Maru Campos (Chihuahua); Tere Jiménez (Aguascalientes) y Libia Denisse García Muñoz Ledo (Guanajuato).

De posibles aspirantes al Congreso de la Unión, se ha invitado a Manuel Gómez Morin del Río, nieto del fundador del PAN y a los calderonistas Roberto Gil Zuarth, Margarita Zavala y Luis Felipe Calderón Zavala.

*mcam