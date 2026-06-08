Tabe instala búnker de "gobierno nocturno" para garantizar un mundial seguro en Miguel Hidalgo

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de habitantes y turistas durante la Copa del Mundo, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, inauguró el búnker del "Gobierno Nocturno MH".

La sede operativa está ubicada en la Casa Mandela de Parque Lincoln y funcionará como el centro neurálgico para atender cualquier emergencia, vigilar las zonas de mayor concentración de aficionados y asegurar el orden público en toda la demarcación sin descuidar las colonias residenciales.

"Mientras el mundo pone los ojos en nuestra Ciudad, nosotros ya estamos trabajando para que cada noche del Mundial se viva con orden y seguridad", afirmó Tabe, tras explicar que no se improvisará en materia de protección ciudadana.

El mandatario local detalló que el búnker operará con guardias nocturnas coordinadas entre las áreas de Blindar MH, Protección Civil, Servicios Urbanos, Gobierno y Asuntos Jurídicos, Desarrollo Social y Medio Ambiente, obligando al personal de la alcaldía a redoblar turnos para dar cobertura total.

Excélsior

El plan de contingencia incluye patrullajes constantes y supervisiones estrictas a establecimientos mercantiles para verificar que respeten los aforos, los horarios permitidos y los niveles de ruido.

“Nuestra atención estará puesta donde se concentran las personas, porque nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todas nuestras vecinas y vecinos y de todos los visitantes que pisen Miguel Hidalgo, habrá presencia permanente también de servicios médicos y capacidad de respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo o emergencia”, apuntó.

Asimismo, ante la coincidencia del torneo con la temporada de lluvias, el búnker contará con cuadrillas de desazolve con equipos vactor y personal listo para retirar árboles caídos. El espacio también estará habilitado como "Punto Violeta" para dar auxilio inmediato a mujeres víctimas de violencia de género.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado enérgico a los dueños de bares y restaurantes a respetar las normas de convivencia para potenciar la actividad económica y el turismo sin sacrificar la tranquilidad vecinal.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que la Base Sombra estará disponible para recibir reportes y emergencias las 24 horas a través del teléfono 55 5278 4310 y vía WhatsApp al 55 4608 1883.