Se preparan para hacer frente a Boris en Guerrero

En Guerrero se instaló un Puesto de Comando Interinstitucional para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y agilizar la atención de emergencias derivadas de los efectos de la tormenta tropical Boris.

"No hay que confiarnos ni bajar la guardia, estamos atentos”, afirmó la gobernadores del estado, Evelyn Salgado.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, recordó que este fenómeno meteorológico provocará lluvias intensas en diversas regiones del estado y se prevé que genere vientos de hasta 80 kilómetros por hora en las costas, así como oleaje de hasta cuatro metros de altura.

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Dichas condiciones podrían generar afectaciones principalmente en municipios costeros.

Por eso, en la reunión se revisaron las zonas susceptibles de inundación y el índice de riesgo en 26 municipios de la entidad.

De éstos, 14 presentan un nivel de riesgo alto y 12 un nivel de riesgo muy alto, entre los que se encuentran Pungarabato, Benito Juárez, Acapulco, San Marcos, Las Vigas, Copala, Cuajinicuilapa, Florencio Villarreal, Juchitán, Marquelia, Ñuu Savi y San Nicolás.

La gobernadora comentó que también se evaluó la situación de inestabilidad de laderas, considerada como una de las principales amenazas durante la temporada de lluvias.

Los municipios que mantienen especial vigilancia son Acapulco, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Chilpancingo, Olinalá, Copanatoyac, Cualác, Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero, San Miguel Totolapan y Taxco.

Añadió que todo esto demuestra que la prioridad de su administración es la prevención y la actuación inmediata para proteger la vida de los guerrerenses.

En lo que respecta al Puesto de Comando Interinstitucional, éste operará de manera permanente para fortalecer la comunicación, el monitoreo y la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia relacionada con la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

Salgado aprovechó para destacar la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Comisión Nacional del Agua, autoridades municipales y dependencias estatales para atender cualquier emergencia que pudiera registrarse.

Al mismo tiempo, pidió a la población evitar la difusión de videos antiguos o información falsa que pueda generar alarma o desinformación.

La gobernadora resaltó que la única forma para mantenerse informados es por medio de los canales oficiales de las instituciones de protección civil y gobierno.