CNTE bloquea plantas de Pemex y toma casetas de peaje en Chiapas y Guerrero

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa con sus jornadas de movilización en el sur de la República Mexicana.

Como parte de sus acciones de protesta, los integrantes del magisterio disidente bloquearon terminales de distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) y tomaron el control de diversas casetas de peaje en los estados de Chiapas y Guerrero, de acuerdo a ABC Noticias.

Las secciones estatales de la coordinadora implementaron diferentes estrategias de presión de acuerdo con sus regiones.

En Chiapas, los manifestantes bloquearon la planta de distribución de Pemex ubicada en Tuxtla Gutiérrez.

Aunado a esto, la mayoría de los planteles educativos de la entidad se mantienen en paro de labores, con la proyección de extender la suspensión de clases durante el fin de semana.

Mientras que en Guerrero, en el municipio de Chilpancingo, un contingente de maestros disidentes tomó las instalaciones de la caseta de cobro de Palo Blanco, ubicada sobre la Autopista del Sol, permitiendo el paso libre o intermitente de los automovilistas.

Hasta el momento, las movilizaciones continúan de forma indefinida en varias entidades como medida de presión hacia las autoridades educativas y gubernamentales.