Jorge Romero dice que el PAN competirá con ciudadanos y sin simulaciones en 2027

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, aseguró que el anuncio de la apertura total de las candidaturas del PAN a la ciudadanía rumbo a las elecciones de 2027 fue bien recibido por los ciudadanos. Por ello, llamó a jóvenes y personas no partidistas a involucrarse activamente en la política en lugar de limitarse a la crítica.

Durante una entrevista en la primera emisión de Imagen Radio, sostuvo que el partido ya inició el proceso interno para competir electoralmente mediante un mecanismo con reglas claras y participación abierta.

Llamado a jóvenes a participar en política

Romero enfatizó que el objetivo es motivar a sectores tradicionalmente alejados de la vida partidista a involucrarse en la toma de decisiones públicas.

No solamente anunciamos el sábado que el PAN ya arranca el proceso de selección de candidatos. Nosotros ya no solo nos vamos a quejar, nosotros vamos a competir y lo vamos a hacer nosotros mediante este proceso instrumentado con reglas claras. Entonces es un llamado, sobre todo a la gente joven. Si no te gustan las cosas como están en México, pues éntrale, porque si no nada más es quejarnos y el país sigue igual”, expresó.

Promesa de selección auténtica y sin “corcholatas”

El dirigente defendió que el nuevo mecanismo será competitivo y sin simulaciones, en contraste con lo que —según dijo— ocurre en otros partidos políticos.

No estamos haciendo un show con decisiones ya tomadas. Aquí no hay una ‘corcholata’ predeterminada”, aseguró.

Participación ciudadana como eje del proyecto

Romero Herrera subrayó que el partido busca funcionar como instrumento para el cambio, no como un fin en sí mismo. Señaló que habrá un periodo de registros abierto, seguido de filtros para garantizar la honestidad de los aspirantes.

Aquí tenemos la disyuntiva de: o seguimos siendo los mismos y seguimos en la misma inercia o nos abrimos a la ciudadanía, como además era el proyecto de quien nos fundó. Se viene un periodo de registros, pero ahorita solamente es pásenle todos los que le quieran pasar y después vendrán los filtros de quienes van posicionándose”, indicó.

Añadió que “la inmensa mayoría de las personas registradas son ciudadanos de verdad. Muchos son jóvenes con vínculos en su comunidad. Aquí puede participar cualquier ciudadano y el único requisito es ser una persona de bien, honesta y que quiera trabajar por México”.

Elecciones de 2026 y 2027 renovarán cargos clave

En el proceso electoral de 2026 y 2027 estarán en juego 17 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados y miles de alcaldías en todo el país.

Configuración del calendario electoral federal intermedio 2027

Conforme al sistema electoral mexicano establecido en el artículo 51 constitucional, la Cámara de Diputados se renueva en su totalidad cada tres años, por lo que en la elección federal intermedia de 2027 estarán en disputa 500 diputaciones federales. El INE organiza estos comicios bajo principios de concurrencia con procesos locales, lo que implica la coordinación con organismos públicos locales electorales para la celebración simultánea de elecciones subnacionales.

Renovaciones ejecutivas estatales previstas en el periodo 2026-2027

De acuerdo con calendarios constitucionales estatales vigentes, entre 2026 y 2027 se celebrarán elecciones para múltiples gubernaturas, cuyos periodos constitucionales suelen oscilar entre 5 y 6 años según la entidad federativa. La renovación del poder ejecutivo local se rige por constituciones estatales y leyes electorales locales, aunque el INE conserva atribuciones en materia de padrón electoral, fiscalización y tiempos oficiales en radio y televisión.

Participación juvenil y registros en el padrón electoral

El padrón electoral administrado por el INE superó los 98 millones de personas inscritas en 2024, según cifras institucionales, con una proporción significativa de ciudadanos de entre 18 y 29 años. Este segmento ha sido objeto de programas de educación cívica como la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCÍVICA) 2017-2026, que busca incrementar la participación política y electoral mediante acciones de formación democrática y vinculación comunitaria.

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