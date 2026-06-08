La infraestructura que no se ve también juega el torneo de futbol

Cuando el balón ruede en México durante el torneo de futbol 2026, millones de aficionados estarán atentos a lo que ocurra dentro de la cancha. Sin embargo, detrás de cada partido existirá una operación que será igual de importante para el éxito del torneo, y es la infraestructura que permitirá que estadios, aeropuertos, fan fests, playas y zonas turísticas funcionen sin interrupciones.

La preparación de un evento de esta magnitud implica la coordinación de múltiples actores. La FIFA establece los estándares técnicos y operativos que deben cumplir las sedes; los administradores de estadios y demás inmuebles garantizan el funcionamiento de sus instalaciones; y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para asegurar que el suministro eléctrico llegue de manera confiable a cada uno de esos puntos estratégicos.

Como parte de estos preparativos, la CFE ha desarrollado un programa especial de mantenimiento, supervisión y fortalecimiento de infraestructura en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, las tres ciudades mexicanas que recibirán partidos del torneo. Entre febrero y mayo de este año realizó la inspección de más de 1,180 kilómetros de líneas de media tensión, ejecutó más de 7,400 actividades de mantenimiento y llevó a cabo pruebas operativas en más de 140 equipos de la red eléctrica.

La estrategia no sólo contempla las instalaciones deportivas, los trabajos también han alcanzado infraestructura clave para la operación de las ciudades sede, como aeropuertos, corredores de movilidad y espacios vinculados con la logística del torneo.

Entre las acciones desarrolladas destacan mejoras en acometidas eléctricas de estadios, aeropuertos, fan fests, playas y zonas turísticas, la modernización de circuitos de media tensión y la electrificación de sistemas de transporte y puntos logísticos estratégicos. También se impulsaron proyectos de electromovilidad, incluidas estaciones de carga para vehículos eléctricos en aeropuertos de Jalisco.

En Monterrey, por ejemplo, los trabajos incluyen infraestructura asociada a Metrorrey, mientras que en Guadalajara se han desarrollado acciones vinculadas con la operación de la Host City Office, pieza clave para la coordinación de actividades relacionadas con el torneo de futbol.

La preparación tampoco termina en los estadios. Espacios destinados a la convivencia de aficionados, como los FIFA Fan Fest y festivales futboleros, también forman parte de la estrategia operativa. Para estas zonas, la empresa ha realizado más de 800 kilómetros de inspecciones en redes eléctricas y más de 4 mil actividades preventivas destinadas a reforzar la confiabilidad del suministro.

La magnitud del evento deportivo obliga a que cada eslabón de la cadena funcione de manera coordinada. La energía que alimentará las sedes es sólo una parte de una operación mucho más amplia que involucra transporte, telecomunicaciones, seguridad y servicios urbanos que deberán responder a una demanda extraordinaria durante varias semanas.

Con los trabajos de preparación prácticamente concluidos, México llega a la fase final rumbo al evento deportivo 2026 con una infraestructura fortalecida y una coordinación operativa que involucra a autoridades, organizadores y operadores de servicios estratégicos. El objetivo es que, cuando lleguen los aficionados y comiencen los partidos, la atención esté puesta en el espectáculo deportivo y no en la infraestructura que lo hace posible.