Armenta encabeza Grito de Independencia en Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón principal del Palacio Municipal de Puebla, ante miles de personas reunidas en el Zócalo capitalino para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Acompañado por integrantes de su gabinete y autoridades municipales, el mandatario estatal centró parte de su arenga en la defensa de la soberanía nacional y lanzó vivas a la libertad y a la Independencia.

Durante la ceremonia, Armenta recordó a personajes históricos como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario, Ignacio Allende y Vicente Guerrero, a quienes reconoció como protagonistas de la lucha que dio patria y libertad a México.

El gobernador también incluyó en su arenga un reconocimiento a las madres y familias buscadoras y lanzó un viva a la presidenta Claudia Sheinbaum, para posteriormente ondear la Bandera Nacional y dar paso al repique de campanas.

Como parte de las Fiestas Patrias “Por Amor a Puebla 2026”, la celebración continuó con un espectáculo de fuegos artificiales y un videomapping monumental proyectado sobre la fachada de la Catedral de Puebla.

Para garantizar la seguridad de las familias asistentes, autoridades estatales y municipales implementaron un operativo especial con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y las policías estatal y municipal.

Con la ceremonia, el Gobierno de Puebla destacó la conmemoración de la memoria histórica del país y el llamado a preservar la soberanía nacional.