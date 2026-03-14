Destaca Claudia Sheinbaum obras en Colima

Durante su gira por Colima, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supervisó las obras en el estado, las cuales tienen una inversión de 4 mil 288 millones de pesos.

En un recorrido por el Puente del Arco sur, con el que se permitirá saltar la vía del tren, la Mandataria federal indicó que se trabaja en el puente el chical, libramiento arco norte, puente presa las trancas, puente las tunas, puente barrio V, ingreso principal a Manzanillo, el recinto portuario Tepeixtles.

“Fíjense, estas son las obras que estamos haciendo, además de todos los programas de bienestar en las escuelas preparatorias y apoyo para los hospitales de Colima”, destacó.

En cuanto las obras hídricas, señaló el acueducto para llevar agua a Colima y Villa de Álvarez, para duplicar el agua con una inversión de 2 mil 100 millones de pesos y que se prevé finalizar en 2027.

“Además estamos haciendo la presa derivadora de armería muy importante para la zona de cultivo de la zona y varias obras en los municipios, para mejorar la cantidad y la calidad de agua que llega”, informó.