Destaca Alcalde de Escobedo respaldo de Sheinbaum en favor de la educación
El Alcalde Andrés Mijes agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para abrir en Escobedo nuevas oportunidades educativas y de desarrollo para los jóvenes.
Durante su gira de trabajo en Nuevo León, la Presidenta anunció que el municipio será sede de una nueva unidad del Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), con el objetivo de acercar la educación media superior a las comunidades.
Desde la colonia Alianza Real, donde se ubicará la nueva unidad académica, Mijes destacó la importancia de mantener el trabajo coordinado con la Federación para atraer más beneficios a la población y hacer realidad el modelo de Crecimiento con Justicia.
Este es el modelo de trabajo que sí da resultados. Cuándo Federación y Municipio suman esfuerzos, se logran avances concretos para Nuevo León y para nuestras familias”, expresó el Edil.
El anuncio se suma a las acciones impulsadas por la 4T Norteña para fortalecer el apoyo a la juventud, con becas y mayores opciones educativas que les permitan continuar su formación sin abandonar sus metas.
Como parte de esta estrategia, y en coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), también se instalará en Villas de San Francisco una nueva unidad académica con programas de nivel medio superior, superior y posgrado.
Con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la oferta educativa en Escobedo continúa creciendo y acercándose a quienes más la necesitan.
De manera paralela, el Gobierno Municipal ha fortalecido el programa Becarios de la Transformación, que otorga apoyos semestrales a estudiantes, respaldado por una economía local sólida y políticas públicas enfocadas en la educación.
Así, Escobedo consolida un camino donde estudiar no sea un privilegio lejano, sino una puerta abierta para que cada joven transforme su presente y construya su propio futuro.
fdm