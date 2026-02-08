Casos de dengue aumentan a 552 en el país; sólo 12 estados está libres de contagios

Durante el mes de enero, la cifra de casos de dengue se incrementó a 552, debido a que en la última semana se confirmaron 162 pacientes con la enfermedad. Hasta el momento, no se registraron defunciones.

Cabe señalar que el virus estuvo presente en 20 entidades del país, de acuerdo a datos del Panorama Epidemiológico del Dengue publicado por la Secretaría de Salud.

Sonora encabeza lista de contagios

Al corte del pasado 2 de febrero, el 83 % de las personas que se contagiaron de dengue se concentró en cinco estados. Con 157 casos, Sonora encabezó la lista, seguida de Sinaloa con 107 y Veracruz con 92 en los tres primeros.

Tabasco con 74 y Baja California Sur con 28 casos, completaron el Top 5 de las entidades con mayor registro de esta enfermedad que es transmitida por las picaduras de mosquitos de la especie Aedes infectados (Ae. aegypti o Ae. albopictus), los mismos que propagan los virus del Zika y del chikunguña.

El serotipo 3 fue el que tuvo mayor circulación en las 20 entidades afectadas. De los 552 contagios confirmados, 315 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

Durante la semana epidemiológica número 3 del año, sólo 12 entidades no reportaron casos Cuartoscuro

Exhortan a combatir el dengue

La Secretaría de Salud (Ssa) hizo un llamado a la población que vive en las entidades y en las zonas donde hay casos de dengue, a retirar basura y cacharros que acumulan agua para impedir la generación de criaderos del mosquito aedes aegypti que transmite el virus.

Recomendó evitar las picaduras de mosquitos usando repelentes, playeras o camisas de manga larga y pantalones largos, así como mosquiteros.

Durante la semana epidemiológica número 3 del año, sólo 12 entidades no reportaron casos, mientras que el resto ya contabilizó contagios.

Estados libres de dengue:

Aguascalientes Colima. Chihuahua. Ciudad de México. Durango. Hidalgo. Estado de México. Nuevo León. Puebla. Querétaro Tlaxcala. Zacatecas.

fdm