El Gobierno tiene que hacer su parte y no dejar todo al sector privado: Sheinbaum

El Gobierno tiene que hacer su parte y no dejar todo en manos del sector privado, para que la población no se quede sin lo más básico, como los servicios de educación, salud, empleo o vivienda, afirmó este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al concluir su gira de trabajo de fin de semana en Juárez, Nuevo León.

La mandataria destacó que la función de la iniciativa privada es importante en el país, pero, destacó que el Estado debe participar también para garantizar el bienestar de la sociedad.

“La inversión privada es muy importante en el país, es muy importante que se instalen nuevas empresas, comercios, fábricas; que se haga vivienda privada, también; que haya mucha inversión privada porque genera empleo.

“Pero hay asuntos que le corresponden al Gobierno, al Estado, porque si todo se lo dejamos al privado, al mercado; entonces, mucha gente queda sin lo más básico”, dijo la titular del Poder Ejecutivo.

La presidenta Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia del Programa de Vivienda para el Bienestar, Entrega en Nuevo León; acompañada por el gobernador de la entidad, Samuel García; por la secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y del director del Infonavit, Octavio Romero.

“¿Qué consideramos que es lo más básico para que una familia viva bien, viva mejor, viva tranquila; qué necesitamos todas las familias? Pues necesitamos vivienda, necesitamos un buen salario o las posibilidades de poner una pequeña empresa, un pequeño negocio, para poder tener un buen ingreso para nuestras familias.

“Necesitamos educación para nuestros hijos, desde el preescolar hasta la universidad; y necesitamos también centros de salud, hospitales. Todo eso, por supuesto que es importante la inversión privada, pero el Gobierno tiene que hacer su parte”, afirmó la mandataria.

La gira de trabajo de fin semana de la presidenta Sheinbaum comenzó con la Conferencia del Pueblo, el viernes, en Morelia, Michoacán, y la supervisión de obras en la entidad; y en San Luis Potosí se entregó un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

El sábado se entregó un plantel de una preparatoria y una clínica de salud en Santa Catarina, Nuevo León.

Ante vecinos de Juárez, la mandataria dijo que con la Cuarta Transformación se está recuperando el Estado de Bienestar que se perdió en los 36 años del llamado “periodo neoliberal”.

“Hay familias que trabajaban y trabajaban y trabajaban y no tenían un ingreso decente; o familias que trabajaban y trabajaban y trabajaban, que adquirieron un crédito del Infonavit y cada vez debían más, en vez de que cada vez debieran menos.

“Entonces, con la Cuarta Transformación estamos recuperando lo que llamamos el Estado de Bienestar, la función social del Estado mexicano, y eso es muy importante”, dijo Sheinbaum Pardo

Casa Nueva

El director del Instituto Nacional de Fomento para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), Romero, informó que del millón 800 mil casas del Programa Viviendas para el Bienestar, para este sexenio, 67 mil se construirán en Nuevo León, con una inversión de más de 40 mil millones de pesos.

“Hoy nos encontramos en el municipio de Juárez, en el desarrollo Villas de Palma Nova, en este conjunto habitacional el INFONAVIT está construyendo mil 576 viviendas.

“Quiero informarle, presidenta, que en este fraccionamiento ya eligieron su casa 378 derechohabientes, y el día de hoy vamos a entregarle las llaves a las primeras 53 familias”, dijo Romero.

JCS