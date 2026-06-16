Despliegan a más de 11 mil policías por juego Colombia-Uzbekistán

Por Manuel Rodríguez

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará un total de 11 mil 219 oficiales y 923 vehículos con motivo del partido entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán, correspondiente a la Copa Mundial de Futbol 2026, que se celebrará este miércoles 17 de junio. El dispositivo integral de seguridad, prevención y movilidad abarcará el Estadio Ciudad de México, el Fan Festival del Zócalo y los Festivales Futboleros ubicados en las 16 alcaldías de la capital.

De acuerdo con el informe oficial de la dependencia, el estado de fuerza específico para el Estadio Ciudad de México constará de 7 mil 800 uniformados y 627 vehículos. Este contingente realizará labores de vigilancia perimetral, control de accesos y filtros de revisión. Asimismo, se pondrá en marcha el denominado "Operativo Cometa", diseñado para impedir el ingreso de pirotecnia, bengalas o artículos similares; las personas que porten dichos objetos deberán entregarlos al personal de seguridad o se les negará el acceso al inmueble.

Para el Fan Festival del Zócalo se asignaron 3 mil 400 efectivos y 296 vehículos, quienes operarán filtros de revisión de mochilas y monitoreo mediante el sistema de videovigilancia. En los Festivales Futboleros de las alcaldías participarán 291 policías y 75 vehículos. La corporación detalló que en estos puntos de concentración queda estrictamente prohibido el ingreso con mochilas grandes, sustancias ilícitas, armas, envases de vidrio, alimentos, bebidas y pirotecnia, además de que se aplicarán pruebas del programa Conduce sin Alcohol.

Por su parte, la Policía Turística dispondrá de personal especializado en idiomas para brindar orientación y acompañamiento a los visitantes nacionales y extranjeros. En las inmediaciones del estadio se implementará el polígono de movilidad "Última Milla" para regular el flujo vehicular y garantizar la operación del transporte público.

Finalmente, las autoridades informaron que para el jueves 18 de junio, con motivo del encuentro entre México y Corea, la SSC reforzará la vigilancia con 4 mil 286 policías y 673 vehículos adicionales, enfocados principalmente en el Fan Festival y las inmediaciones del Ángel de la Independencia.