Despliegan más de 2 mil 450 elementos por presencia de hidrocarburo en costas del Golfo

La respuesta federal ante la contaminación por hidrocarburos en el litoral del Golfo de México suma ya más de 2 mil 450 elementos en operación. El grupo interinstitucional, conformado por Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, junto con autoridades estatales y municipales, mantiene labores desde el 3 de marzo en costas de Veracruz y Tabasco.

La Marina concentra más de mil 700 efectivos en puntos considerados estratégicos: Alvarado, Coatzacoalcos y Tuxpan, en Veracruz; Paraíso, en Tabasco; y Tampico, Tamaulipas. En esas zonas se desplegaron patrullas oceánicas, aeronaves y más de 70 vehículos terrestres para vigilancia ambiental.

De acuerdo con los reportes oficiales, se han recorrido más de 223 kilómetros de playa, incluida la desembocadura del río Papaloapan. En ese tramo se retiraron arriba de 430 toneladas de residuos con características de hidrocarburo, tanto en superficie marina como en franja costera.

Pemex incorporó personal y equipo a partir del 12 de marzo. Actualmente mantiene más de 700 trabajadores distribuidos en 29 frentes de intervención en Veracruz y Tabasco. Opera cinco helicópteros para sobrevuelos de supervisión, tres radares satelitales para seguimiento de trayectorias en mar abierto y 22 unidades para patrullaje en tierra. La empresa productiva del Estado reportó una inversión de 217 millones de pesos en limpieza de playas y ocho millones adicionales para dos embarcaciones especializadas en dispersión y recuperación de crudo.

La Semarnat desplegó 40 funcionarios en campo. El 24 de marzo realizó un recorrido en Paraíso, en el área de influencia de la refinería Olmeca y de la ASIPONA local, donde constató la instalación de barreras de contención y cordones oleofílicos, además de equipos de recuperación en operación continua.

La Profepa efectuó 40 inspecciones por mar, aire y tierra en playas, lagunas y sistemas fluviales. Mantiene 22 inspectores en Campeche, Tabasco, Veracruz y recientemente en Tamaulipas. El objetivo es verificar la correcta recolección y disposición final de residuos, documentar zonas sin afectación y evaluar impactos en fauna y vegetación. También sostiene reuniones con organizaciones civiles y especialistas que han emitido reportes técnicos.

Por su parte, la ASEA envió 11 inspectores a instalaciones estratégicas como la Terminal Marítima de Pajaritos y muelles operativos. Ahí se levantaron actas circunstanciadas tras identificar residuos intemperizados y material semisólido en distintos puntos del litoral. Se midieron longitudes de playa impactadas y se documentaron características físicas del contaminante, como parte del procedimiento administrativo para determinar origen y responsabilidades.

En paralelo, la Conanp activó brigadas en Áreas Naturales Protegidas del Golfo. En el Sistema Arrecifal Veracruzano se recolectó alrededor de una tonelada y media de material contaminante; en la zona norte de Veracruz, 37 toneladas adicionales, más 250 kilogramos en una jornada específica con apoyo de voluntarios y prestadores de servicios turísticos.

Las acciones operativas incluyen limpieza manual y mecánica de playas, monitoreo satelital, instalación de barreras en cuerpos de agua, análisis de corrientes marinas y evaluación oceanográfica para prever desplazamientos. Se mantienen activos los Planes Locales de Contingencia y sesiones técnicas extraordinarias entre dependencias. El Instituto Mexicano del Petróleo participa en la toma y análisis de muestras.

La coordinación interinstitucional continúa en fase permanente. Las autoridades federales sostienen que el seguimiento se realiza con base en evidencia técnica, mientras avanzan las labores de contención, saneamiento y vigilancia para evitar nuevas afectaciones en el litoral del Golfo.

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