Despiden al Cuetes, perrito que sobrevivió al cáncer y fue atropellado tras fiesta patronal

Pobladores de Yajalón dieron el adiós a Cuetes, un perro que vivió en condición de calle, pero se distinguió por acompañar sepelios, fiestas patronales y todo tipo de celebraciones con sus ladridos y aullidos.

Cuetes fue atropellado la madrugada del martes por un sujeto que aparentemente conducía su automóvil en estado de ebriedad. Regresaba de la feria de Yajalón, donde celebraban al Patrón del Pueblo Santiago Apóstol, cuando un sujeto lo arrolló.

Había superado el cáncer tras ser operado por un médico veterinario e históricamente se convirtió en el guardia de la parroquia. Ante la muerte del canino, personas entregaron flores en el lugar donde velaron a Cuetes y hoy piden que el presunto responsable no sea liberado.

Lucía de la Torre García afirmó que "El Cuetes era un perrito muy amado aquí en Yajalón, guardián de la Iglesia, nos estremecía al escuchar al perrito 'llorar' cada vez que venía un difunto a la Iglesia. Estaba presente en los velorios, en las misas, en los sepelios y se escuchaba su ladrar que nos estremecía."

"La verdad estamos muy tristes, el perrito estuvo en la feria hasta las dos de la mañana y cuando regresaba a la puerta de la Iglesia una persona en estado de ebriedad lo atropelló y todavía dio reversa para rematarlo", sostuvo.

Su particularidad era acompañar con aullidos y ladridos los cortejos fúnebres, misas y fiestas patronales. Especial

La Fiscalía General del Estado informó que detuvo a Eduardo Sebastián "N" como presunto responsable de los delitos de maltrato animal y ataques a las vías de comunicación, por hechos ocurridos el 21 de julio de 2026 en el municipio de Yajalón.

Se tuvo conocimiento del hecho ocurrido en dicho municipio, donde fue localizado sin vida el perro. De acuerdo con las denuncias ciudadanas, una persona de manera intencional habría provocado la muerte. Mediante diversos actos de investigación, se logró acreditar que el señalado conducía un Volkswagen Sedán y que momentos antes, presuntamente en estado de ebriedad, atropelló al Cuetes.

Mediante un video, el Fiscal General explicó que acuerdo con la necropsia practicada por médicos veterinarios, la causa de muerte fue trauma craneal y fractura vertebral. En ese sentido, dijo que el detenido podrá enfrentar la justicia y una penalidad de hasta cinco años de prisión por este lamentable suceso.