“Dafne odiaba la violencia”: pueblo marcha por la justicia que el silencio le niega

Con el corazón roto, pero con la fuerza de cientos de voces, la madre de Dafne Zapata Quintos encabezó una multitudinaria marcha en El Mante para exigir justicia.

La menor, de apenas 13 años, murió el pasado 16 de julio en circunstancias que aún no han sido esclarecidas dentro de una academia militarizada privada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La cita fue este miércoles en la entrada del municipio cerca de las 18:00 horas, una marea humana portando cartulinas y la fotografía de Dafne se congregó para arropar a Alejandra Quintos.

Marcha en El Mante Foto: Alfredo Peña

El grito unánime de “¡No estás sola, no estás sola!”; “Si una madre llora, lloramos todas”, retumbó como un abrazo colectivo mientras la columna de personas, a la que se sumaron ciudadanos de municipios vecinos identificados con el caso, iniciaba su camino hacia la plaza principal.

En medio de la exigencia de respuestas, la abuela de la menor, Juana Laura Martínez, alzó la voz para pedir una protesta pacífica, revelando un detalle que desnuda la esencia de la niña cuya vida fue truncada: “No vandalicen ni rayemos nada. Dafne era una niña muy tranquila; a ella no le hubiera gustado la violencia”.

Horas antes de la caminata y con la angustia desbordada, la madre de Dafne dirigió un mensaje desgarrador a la presidenta Claudia Sheinbaum, implorando su intervención ante la parálisis de las autoridades locales.

“Le hablo como mujer y como madre, le suplico agarre a los culpables. Mire los días que han pasado para mí, es una pesadilla. Se lo imploro, no sé a qué instancia ir; aquí no hacen nada. Lo dejo en manos de usted, por favor”, clamó.

En un intento por hacer tangible su dolor ante el poder federal, Alejandra Quintos añadió una súplica que busca despertar la empatía desde el más profundo temor maternal:

“Entienda el dolor de una madre, señora presidenta. Usted es mamá, imagínese que la llaman en la noche para decirle que su hija está muerta”.

Dafne falleció a las 23:00 horas del 16 de julio dentro de la academia militarizada Doentiz, a donde había ingresado para asistir a un curso de verano.

Desde ese momento, la familia inició un calvario marcado por la falta de claridad, la sospecha y una pregunta que esta marcha grabó en las calles de El Mante: ¿dónde está la justicia?