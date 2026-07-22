Cierra el Mundial 2026 con derrama económica de 65 mil mdp y 7.8 millones de viajeros en México

La Copa Mundial de Futbol 2026 dejó un impacto económico total estimado en 65 mil millones de pesos en México, respaldado por la llegada de 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales entre el 8 de junio y el 19 de julio en sus tres sedes. La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, presentó el balance oficial del certamen, donde precisó que la derrama turística directa alcanzó los 42 mil 276 millones de pesos y se generaron 130 mil 900 empleos directos, distribuidos en 100 mil para la Ciudad de México, 15 mil 800 en Monterrey y 15 mil 100 en Guadalajara.

El desempeño del sector hotelero registró un promedio de ocupación del 66 por ciento durante las cinco semanas de competencia, lo que representó un incremento de 13 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, alcanzando picos de entre 85 y 90 por ciento en los días de partido. La titular de la dependencia enfatizó el valor intangible del torneo al señalar que durante unas semanas el mundo puso los ojos en México, pero lo más importante fue que millones de personas pudieron conocer el corazón del país, sus tradiciones y la hospitalidad de su gente, constituyendo el legado más valioso y la mejor promoción turística de la nación.

En el ámbito del transporte y consumo, los aeropuertos de las ciudades sede movilizaron a 6.4 millones de pasajeros, divididos en 4.2 millones en vuelos nacionales y 2.2 millones en rutas internacionales. Las tarifas hoteleras mostraron un incremento promedio del 51.5 por ciento, mientras que la industria de alimentos y bebidas reportó un alza en ventas de entre 50 y 80 por ciento, con un aumento del 60 por ciento en el ticket promedio por cliente. Asimismo, la asistencia acumulada a las zonas FIFA Fan Fest superó los 6.7 millones de personas en los tres polos urbanos.

A nivel regional, la Ciudad de México concentró 4.4 millones de visitantes y una derrama de 25 mil 865 millones de pesos; Guadalajara captó 2.3 millones de viajeros con 11 mil 411 millones de pesos; y Monterrey registró 1.1 millones de asistentes con 5 mil millones de pesos generados. La funcionaria federal concluyó que el evento consolidó la capacidad organizativa del país e impulsó la estrategia nacional "Vinieron por el mundial, volverán por México", orientada a incentivar el retorno de los visitantes internacionales a otros destinos de la República Mexicana en los próximos años.