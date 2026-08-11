Tras derrumbe de inmueble en Río Becerra suspenden obra temporalmente

Un inmueble que se encontraba en proceso de demolición se derrumbó la mañana de este martes en la colonia Escandón, pero no hubo personas lesionadas, indicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

Trabajos de remoción de escombros en la colonia Escandón Alejandro Aguilar

El inmueble estaba en desuso, en proceso de demolición y contaba con la licencia de ley, informó el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

Myriam Urzúa, titular de la SGIRPC, informó que, como daños colaterales la barda, un vehículo y una motocicleta resultaron afectados, además un árbol colapsó.

En el derrumbe de inmueble

La SGIRPC informó que el incidente ocurrió en el predio Minería 145 de la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, pero los escombros cayeron en la lateral del Viaducto Miguel Alemán.

En el derrumbe de inmueble

Urzúa informó que se trataba de la demolición de cinco edificios, ya se había demolido uno y el que colapsó era el segundo, el cual ya tenía un 60 por ciento de avance.

La titular de la SGIRPC agregó que el inmueble contaba también con el Estudio de Riesgo de Obra de Demolición.

En el derrumbe de inmueble

Por lo que tendrá que ser la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien realice los peritajes y determine si los protocolos de demolición se siguieron.

“La fiscalía lo va a hacer, a través de su perito, va a verificar que los protocolos que tiene ese estudio de riesgo de demolición se hayan seguido. Hay que verlo. Esta es una investigación que se tiene que hacer, por eso que los peritos de la fiscalía tienen que venir y determinar qué fue lo que pasó, qué hizo que este edificio colapsara antes de terminar la demolición”, indicó.

Urzúa señaló que se tendrán que deslindar las responsabilidades, tanto el Director Responsable de Obra (DRO) como del Oficial Responsable de Protección Civil.

En el derrumbe de inmueble

El alcalde de Miguel Hidalgo informó que la demarcación emitió la Licencia de Demolición del inmueble de oficinas que eran de ICA.

Y coincidió con Urzúa en que tendrá que ser el DRO quien asuma la responsabilidad.

“El edificio cuenta con la Licencia de Demolición que fue emitida por la alcaldía el 15 de julio de 2026, tendrá que ser el DRO y la propia constructora quienes asuman la responsabilidad civil y de todo lo relacionado con esto. No debió haber fallado el proceso de demolición, nosotros expedimos la licencia como tal y, en el momento en que expedimos la licencia, la responsabilidad la asume el constructor y el DRO.



“¿Qué cumplía con todos los papeles? Sí, en el momento en que se hace un trámite de una Licencia de Demolición se acredita una persona que es el DRO para responder por la seguridad en ese momento se traslada la responsabilidad al DRO que tiene que responder por la supervisión y las condiciones de seguridad y dar cuenta de por qué no se cumplieron con esas condiciones que asegurara que la demolición no afectara a terceros”, dijo.

Urzúa informó que, aunque la obra está suspendida en tanto se realicen las investigaciones, se permitió realizar medidas de mitigación, en particular, el retiro de escombros y el árbol de la lateral del Viaducto Miguel Alemán.

En el derrumbe de inmueble

Este siniestro recordó al ocurrido en marzo de 2026 en el predio San Antonio Abad 124, en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde un edificio en demolición se derrumbó y provocó la muerte de tres trabajadores.