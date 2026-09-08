Semar prepara 3 mil 156 elementos para desfile del 16 de septiembre

Con una fuerza integrada por 3 mil 156 elementos, de los cuales 30 por ciento son mujeres, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) realizó su ensayo general rumbo al Desfile Militar del próximo 16 de septiembre de 2026, en la Ciudad de México.

Desde las primeras horas, personal naval ocupó la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario elegido para efectuar el pase de revista, ajustar tiempos, distancias y movimientos de las unidades que formarán parte del contingente durante la conmemoración de la Independencia de México.

´ Héctor López

La supervisión de las actividades estuvo encabezada por el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, quien pasó revista a los agrupamientos y verificó los últimos detalles de la participación naval en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El despliegue previsto por la Semar incluye 79 vehículos, 20 camas temáticas, siete embarcaciones y 20 ejemplares caninos. A ellos se sumarán ocho aeronaves, cinco Texan y tres helicópteros MI-17, que formarán parte del componente aéreo.

También se contempla la participación de nueve policías y dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, como símbolo del apoyo que realizan las Fuerzas Armadas a la seguridad pública.

Héctor López

Dentro del agrupamiento desfilarán integrantes de la Escuela Náutica, con un contingente conformado por 89 hombres y 36 mujeres.

La columna de la Semar estará bajo el mando del vicealmirante Ernesto González Archundia, responsable de coordinar el desplazamiento del personal y de las unidades navales durante el recorrido conmemorativo.

Uno de los elementos que participará en la parada militar será el teniente de corbeta, infante de Marina paracaidista Jesús Roel Vidal Ortiz, quien destacó que más de 3 mil 100 efectivos se encuentran preparados para marchar ante la población.

“Para el contingente se tienen contemplados más de 3,100 elementos que van a estar participando, demostrando toda esa gallardía y marcialidad que caracteriza al personal de la Secretaría de Marina”, explicó.

Héctor López

El elemento naval señaló que entre las representaciones preparadas para el desfile se encuentran camas temáticas relacionadas con los principales ejes de trabajo de la institución, entre ellos el desarrollo tecnológico.

La participación de este año tendrá además un componente conmemorativo para las Fuerzas Especiales de la Armada de México.

“Se está festejando el 25 aniversario de las Fuerzas Especiales: Fuerza, Espíritu y Sabiduría por México”, señaló el teniente de corbeta.

Como parte de la representación de las capacidades científicas y operativas de la institución, la Armada de México mostrará también las labores que desarrollan sus seis buques de investigación, tres desplegados en el Golfo de México y tres en el Pacífico.

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Para algunos marinos, participar en el desfile del 16 de septiembre es una experiencia que se repite a lo largo de su carrera, pero que mantiene un significado particular.

Es el caso del capitán de fragata Plácido Paredes, de la Secretaría de Marina-Armada de México, quien calcula haber participado en aproximadamente 15 desfiles durante sus 28 años de servicio.

“Siempre las condiciones en las que uno marcha son distintas”, relató al recordar que su participación en estas ceremonias comenzó desde su etapa como cadete de la Heroica Escuela Naval Militar y continuó posteriormente como integrante activo de la Armada de México.

Para el capitán de fragata, desfilar representa también la oportunidad de mostrar a la ciudadanía una parte del trabajo cotidiano de los integrantes de la institución naval.

“Siempre es una satisfacción el poder venir a desfilar y presentar al pueblo de México la gallardía con la que la Marina trabaja”, expresó.

Héctor López

Detrás de la preparación militar, de los uniformes y de las horas destinadas a los ensayos, dijo, existe también un componente familiar que acompaña a los elementos durante su carrera naval.

“La familia siempre está presente, es el pilar que mantiene al personal naval. Atrás del uniforme hay emociones, hay familia, hay hogar”, afirmó. Con el ensayo general en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la Semar entró en la fase final de preparación del contingente que recorrerá las calles del Centro Histórico de la capital del país el próximo 16 de septiembre, en uno de los actos centrales de las celebraciones patrias.