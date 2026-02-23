Desde San Lázaro, Ricardo Monreal reconoce labor de las Fuerzas Armadas

Desde la Cámara de Diputados en San Lázaro, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila reconoció de nueva cuenta la labor de las Fuerzas Armadas y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo por el exitoso operativo llevado a cabo ayer en Jalisco.

El originario de Zacatecas, por medio de un video que publicó en sus redes sociales, mostró el seguimiento que hace diario a la conferencia mañanera de la jefa de Estado, pero en particular hoy con el fin de saber los detalles que llevaron a la captura del exlider del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Desde la Cámara de Diputados, damos seguimiento a la conferencia presidencial respecto al exitoso operativo en contra del cartel criminal internacional más peligroso y que generaba la mayor violencia en México desde hace décadas”, se puede leer en X.

Aunado a este mensaje, Monreal Ávila enalteció la labor de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y también el mando de Sheibaum Pardo como Comandanta Suprema.

Nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas nacionales y a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, su Comandanta Suprema”, mencionó.

Por último, el integrante de Morena, señaló que México y sus habitantes están en buenas manos, por lo que instó a seguir apoyando la actual gestión de la primera presidenta de México.

Estamos en buenas manos, con la dirección firme de nuestra Jefa de Estado y de Gobierno”, concluyó.

fdm