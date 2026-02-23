¿Cómo va la vacunación contra el sarampión en el país? Salud federal emite cifras

Ante el brote de sarampión que enfrenta México, la Secretaría de Salud informó que en todo el país se han aplicado 18 millones 220 mil 877 vacunas contra esta enfermedad viral.

Por tanto, como parte de la estrategia nacional, la dependencia exhortó a la población a completar sus esquemas de vacunación de manera gratuita en cualquier unidad médica del sector salud.

Para conocer el centro de vacunación más cercano, se puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o llamar al 079, número en el cual, se brinda orientación gratuita.

La Secretaría de Salud hace un llamado a las mamás y papás a revisar los esquemas de vacunación de sus hijas e hijos y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar la vacunación correspondiente, como una medida fundamental de protección individual y colectiva”.

La dependencia exhortó a la población a completar sus esquemas de vacunación de manera gratuita. Cuartoscuro

¿Quiénes se deben vacunar?

Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad en todo el país que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo.

Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad en todo el país que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo. Personas de 13 a 49 años que no cuenten con antecedente vacunal o tengan esquemas incompletos.

Explicó que con el objetivo de fortalecer la protección de la población, la estrategia nacional de vacunación contra el sarampión se realiza en coordinación con las instituciones que integran el sector como los son el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), IMSS-Bienestar, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), así como las Secretarías de Salud de las 32 entidades federativas.

fdm