Desbordan al INE 40 mil ausencias; búsqueda de desaparecidos

En el segundo trimestre de 2026, el INE recibió 3 mil solicitudes más con respecto al primer trimestre, para la identificación de personas y más de 40 mil para coadyuvar en la búsqueda de desaparecidos, según el último reporte, al corte de 30 de junio de este año.

Es decir, mientras al corte del 31 de marzo el número de solicitudes de identificación de personas sobrepasaba los 113 mil, para el 30 de junio la cifra se incrementó a 116 mil.

En el caso de búsqueda de biométricos de personas desaparecidas, la cifra de marzo, 442 mil creció a 482 mil solicitudes.

En su más reciente informe, presentado ante uno de los grupos de trabajo de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, resalta que, de las 116 mil solicitudes a junio pasado, se han generado 45 mil 983 listas para efectuar la identificación y ya se han confirmado 30 mil 352 casos.

En adición se han recibido 4 mil 457 documentos de defunción, mientras con respecto a las actividades de localización de personas desaparecidas, de las 482 mil solicitudes recibidas, se han generado 271 mil 959 candidatos, de los cuáles 175 mil 450 se han confirmado como identificados.

DISTRIBUCIÓN Gráfico: Abraham Cruz

TRABAJO

Hay que recordar que el Registro Federal de Electores recibe de las autoridades con las que tiene convenio firmado, fotografías en un forma especial de biométricos, como las huellas dactilares de personas reportadas como desaparecidas, imágenes que corre en un software especial para encontrar coincidencias con registros dentro del padrón electoral, y solo si se encuentran coincidencias, se informa a la autoridad competente sobre el nombre completo, domicilio y demás biométricos de la persona localizada en el padrón.

En ningún momento las fiscalías o autoridades forenses acceden directamente a los datos del padrón.