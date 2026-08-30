Colectivos de Tamaulipas exigen centro de identificación humana

En el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, colectivos de familiares de personas desaparecidas marcharon pacíficamente en Tamaulipas para exigir al gobierno estatal cuatro acciones concretas: la creación de un centro de identificación humana, la instalación de centros de resguardo de cadáveres, el aumento del presupuesto y la depuración de personal de la Fiscalía.

Ante la falta de un presupuesto también buscaron el apoyo de la ciudadanía al solicitarles, varillas, palas, picos, cribas para poder realizar los recorridos en campo y lograr concretar lugares positivos.

En Ciudad Victoria se realizó la movilización principal, encabezada por el colectivo Amor a Nuestros Hijos y Familiares Desaparecidos y Ausentes de Tamaulipas.

Padres, madres, hermanos e hijos de las víctimas caminaron por la avenida principal hasta la Casa de Gobierno, donde se apostaron de manera pacífica para solicitar una solución a sus demandas al gobernador Américo Villarreal Anaya.

Los manifestantes detallaron cuatro puntos prioritarios:

1. Centro de identificación humana: Considerado de mayor urgencia, busca desahogar el rezago forense y dar identidad a las personas localizadas sin vida.

2. Centros de resguardo de cadáveres: Denunciaron que la mayoría de los 43 municipios no cuenta con instalaciones adecuadas, por lo que muchos cuerpos son resguardados en funerarias cuyo personal, señalaron, carece de la preparación y los protocolos para tratar restos humanos.

3. Aumento del presupuesto: Destinado específicamente al tema de desaparición forzada de personas.

4. Contratación de personal y depuración: Exigieron más personal para la Comisión Estatal de Búsqueda y el departamento de desaparición forzada, así como la remoción de agentes del Ministerio Público, titulares de áreas y agentes policiales de la Fiscalía, a quienes acusaron de falta de sensibilidad y de revictimizar a los familiares.

Posteriormente, personal del Gobierno del Estado abordó a los manifestantes para escuchar sus peticiones.