Colegio militarizado de Nuevo León seguirá en función con nuevas reglas

Tras la polémica generada a nivel nacional por la muerte de una joven en una escuela militarizada en Tamaulipas, la Secretaría de Educación en Nuevo León afirmó que seguirán operando en la entidad los Colegios Militarizados, pero con apegó a los lineamientos de la SEP.

El titular de la dependencia estatal, Juan Paura, dijo que se analizan modificaciones en la estructura orgánica de los mismos, así como un posible cambio en su nombre.

“Simplemente, jurídicamente vamos a analizar dos circunstancias o tres que ahí prevalecen para efecto de caer en toda la normatividad que nos estableció la SEP a nivel nacional”, dijo Paura.

Especificó que estos señalamientos serían para analizar la estructura orgánica y el nombre que se tiene.

“Pero ya son detalles muy específicos que apenas vamos a llevar a cabo el análisis”, expuso.

Ayer miércoles, se realizó una reunión nacional en la que se determinó que sigue la operación de los Colegios Militarizados en Nuevo León.

“La estructura orgánica y jurídica tanto la administrativa en la que se encuentra nuestro Colegio Militarizado se encuentra dentro de los lineamientos que hemos llevado, repito, únicamente vamos a analizar si existe alguna situación particular de acuerdo a los nuevos señalamientos que se hicieron”, comentó.

El Colegio Militarizado en Nuevo León tiene una población de 10 mil 500 alumnos, a través de 11 preparatorias.

"Ha sido siempre un proyecto exitoso y vamos a seguirlo continuando", puntualizó.