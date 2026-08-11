Detienen a responsables de extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 12 personas presuntamente dedicadas a extorsionar a productores, trabajadores, comerciantes, transportistas y empacadores de Michoacán, principalmente de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.

Los detenidos operaban en Uruapan y otros municipios de la entidad, los cuales estaban vinculados con células delictivas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios.

El resultado de esta acción responde a la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mediante un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI.

Incluso se dio a conocer que se realizaron 11 cateos simultáneos en Uruapan y otros municipios, como resultado de una investigación por extorsión contra integrantes de los sectores productivos de la región.

Entre los detenidos se encuentra Cristian Maximiliano “N”, alias X1, vinculado con una célula de “Los Caballeros Templarios.

Además, se aseguraron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo.