Desaparecen tres traileros en Colima

Familiares de tres traileros desaparecidos bloquearon la carretera Guadalajara–Manzanillo, a la altura del municipio de Tecomán, Colima, para exigir avances en las investigaciones y la localización con vida de los jóvenes.

Se trata de los hermanos Ernesto y Samael Saucedo Vargas, desaparecidos el pasado 6 de enero de 2026, así como de Omar Eliseo Rosales Hernández, cuyo paradero se desconoce desde el 14 de enero del mismo año.

De acuerdo con sus familiares, los tres jóvenes transportistas desaparecieron cuando conducían unidades de carga en distintos puntos del municipio de Manzanillo.

Estamos aquí por los desaparecidos del puerto de Manzanillo. Mi hijo tiene desde el día 14 desaparecido y no hay respuesta. Nosotros como transportistas queremos seguridad, ya no podemos trabajar tranquilo”, afirmó Rocío Hernández, madre de uno de los traileros desaparecidos.

El bloqueo impedía la circulación de vehículos con dirección al puerto de Manzanillo.

Aunque en la manifestación participaron principalmente los allegados de estos tres traileros, advirtieron que en el último mes podrían existir más casos de operadores de transporte desaparecidos en carreteras del estado de Colima.

Bloqueo en la carretera Guadalajara–Manzanillo

Podrían ser víctimas de reclutamiento forzado

Y tienen la sospecha de que en algunos casos podrían ser víctimas de reclutamiento forzado.

“Mis hijos salieron de su patio (de maniobras) y se dirigían al puerto, ya de ahí no se supo nada de ellos”, señaló María Teresa Vargas, quien aseguró que su hijo Ernesto iría a una entrevista de trabajo.

Por su parte, Rocío Hernández, madre de otro de los desaparecidos, mencionó que en la mayoría de los casos de transportistas desaparecidos coinciden las mismas circunstancias.

“Se encuentra la unidad y el chofer sin rastro de él, que ellos (Fiscalía) no saben si se los están llevando alguien para reclutar, si se los lleven a otro estado”, dijo.

Para los familiares lo más importante es localizar a sus hijos, por ahora es lo único que piden.

Quiero a mis hijos de regreso ¿Quién fue? Culpables no busco. Yo busco a mis hijos, porque los necesito en casa”, agregó María Teresa Vargas.

De acuerdo con los manifestantes, la decisión de cerrar la autopista se tomó ante la ausencia de avances en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado de Colima, institución que, afirman, no les ha proporcionado resultados concretos ni líneas claras de búsqueda.

Rocío Hernández, madre de Omar Eliseo Rosales, denunció que en la Fiscalía han encontrado múltiples trabas para acceder a información que permita dar con el paradero de su hijo, por lo que consideraron el bloqueo carretero como una medida de presión ante la falta de respuesta de las autoridades.

Sin embargo, el bloque se levantó luego de que hasta el lugar llegaran elementos de la Fiscalía del Gobierno de Colima, quienes aseguraron que ya hay avances en la investigación de los traileros desaparecidos.

“Se la vamos hacer del conocimiento a la familia en este momento, que vean físicamente la carpeta (de investigación) y que nosotros les acreditemos lo que se ha avanzado en estas investigaciones”, declaró Héctor Peña, fiscal especializado en Materia de Desaparición de Personas.

Finalmente, las familias señalaron que estos casos confirman las denuncias que desde hace tiempo han realizado operadores de transporte de carga sobre la inseguridad que enfrentan en las carreteras del país, particularmente en rutas estratégicas para el traslado de mercancías.

Omar Eliseo Rosales Hernández, uno de los traileros desaparecidos

