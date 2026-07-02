Desaparecen tres jóvenes al acudir a una ceremonia de graduación

Buscan a tres jóvenes que desaparecieron en Puerto Vallarta, Jalisco, el 25 de junio, cuando se dirigían a una ceremonia de graduación.

Las personas desaparecidas son Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años de edad; Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años; y José Israel Ramos Mejía, de 17 años.

La vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, señaló que una de las líneas de investigación es un posible reclutamiento.

Sí es una probabilidad que las personas estén bajo un esquema de reclutamiento. Se pidió información a diversas plataformas; aparentemente no utilizaron alguna plataforma hasta el momento, pero claro que utilizaron algún medio de traslado o de transporte para salir de la municipalidad".

Después de su desaparición, ocurrida el 25 de junio, las víctimas sostuvieron comunicación con sus familias, mencionando que se encontraban bien, pero que no podían regresar por el momento.

Comentó que "obviamente, eso forma parte de la investigación que estamos haciendo. De hecho, una de ellas, en una llamada, le pide a su familia que quite las fichas de búsqueda. Eso no va a suceder porque, de manera oficiosa, las autoridades estamos obligadas a difundir las fichas hasta que no se logre la localización de las personas”

La Fiscalía de Jalisco giró colaboraciones con los estados de Colima y Michoacán “para que coadyuven con las investigaciones, porque dentro de nuestro caso se advirtieron algunos indicios en estas dos entidades".

Los jóvenes desaparecieron en las inmediaciones de la localidad de El Zancudo.

Hallan a jóvenes que desaparecieron tras salir de su casa

Por ABC Noticias

Por otra parte, en Nuevo León, en casos distintos, dos jóvenes, de 17 y 13 años de edad, fueron localizados con vida luego de ser reportados como desaparecidos tras salir de su hogar; uno en el municipio de Guadalupe y el otro en Monterrey.

En primer lugar, la menor Wendy Naomi, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 26 de junio en el municipio de Guadalupe, fue localizada con vida en Juárez, Nuevo León.

La adolescente de 17 años fue vista por última vez el viernes 26 de junio en la colonia Centro de Guadalupe, luego de acudir junto con su madre al Palacio Federal para realizar un trámite relacionado con una beca.

De acuerdo con el testimonio de la familia, mientras la madre subió al segundo piso del inmueble para concluir el procedimiento, Wendy Naomi permaneció en la planta baja. Sin embargo, al regresar, la joven ya no se encontraba en el lugar, por lo que se inició su búsqueda.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la adolescente ya fue localizada en aparente buen estado de salud, a reserva de examen médico; sin embargo, hasta el momento no ha dado a conocer las circunstancias de su hallazgo.

Se prevé que la menor permanezca bajo resguardo de las autoridades mientras se realizan las entrevistas y diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido durante los días en que estuvo ausente.

Localizan a joven que desapareció tras salir a pasear

Elementos de la Policía de Monterrey localizaron a un menor de 13 años que contaba con una ficha de búsqueda vigente, luego de encontrarlo desorientado en calles del Barrio Antiguo durante un recorrido de vigilancia.

El adolescente, identificado como Alan de Jesús y originario del estado de Veracruz, fue encontrado alrededor de las 08:50 horas de este miércoles sobre el cruce de las calles Doctor Coss y Morelos, donde se encontraba recostado sobre la banqueta.

De acuerdo con el reporte, los oficiales realizaban labores de prevención cuando observaron al menor y se acercaron para brindarle apoyo.

Al entrevistarlo, el joven explicó que había salido de su casa el pasado viernes con permiso de su madre para pasear con unos amigos, pero al llegar al centro de Monterrey los perdió de vista y ya no supo cómo regresar a su domicilio.

Tras obtener los datos proporcionados por el adolescente, los policías solicitaron información al C4, donde se confirmó que existía una ficha de búsqueda vigente emitida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con fecha del 26 de junio, por su desaparición en el municipio de Ciénega de Flores.

Los oficiales trasladaron al menor a las instalaciones de la Policía de Monterrey para seguir los protocolos de atención y notificar al Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de la Fiscalía.

Posteriormente, Alan de Jesús fue entregado a su madre, con lo que concluyó el reporte de búsqueda sin que se informaran incidentes adicionales sobre su estado de salud.