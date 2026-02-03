Desaparece niña de 15 años; vecinos aseguran que la hacían vender tamales hasta muy noche

Una adolescente de 15 años fue reportada como desaparecida la tarde de este lunes 2 de febrero, de acuerdo con la Agencia Estatal de Investigaciones.

Autoridades emitieron una ficha de búsqueda en la que es posible conocer que la adolescente de nombre Estefani desapareció desde el pasado 29 de enero en la colonia Cantoral 1, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

¿Cuáles son las características físicas de la adolescente?

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven mide 1.60 de altura y es de complexión mediana. Tiene tez morena y sus ojos son de color café oscuro.

La adolescente tiene una nariz recta, boca pequeña y labios delgados. También se precisó que tiene el pelo negro y que como seña particular tiene una quemadura en la parte interna del antebrazo izquierdo y otra en el antebrazo derecho. A su vez, cuenta con un lunar en la barbilla.

El día de su desaparición, la joven vestía un suéter en color gris con letras azules, un pantalón de mezclilla en color azul y calzaba tenis de color blanco, también llevaba consigo una bolsa de color aqua.

¿Dónde reportar alguna pista que ayude a encontrar a la joven?

Cualquier dato o pista que ayude a dar con el paradero de la adolescente es necesario que pueda reportarse a las siguientes vías de contacto:

Correos: aei.gebi@fiscalianl.gob.mx o al ciberpol.fb.ssp@nuevoleon.gob.mx o al de comisiondebusqueda@nuevoleon.gob.mx

También se puede realizar el reporte a los teléfonos 81 2020 44 11 o al 81 19 90 38 73.

Dicen que la joven vendía tamales hasta muy noche

Tras la difusión de la ficha de búsqueda de esta adolescente, usuarios de Facebook se han unido a la búsqueda de la menor, principalmente, porque la han reconocido como vendedora de tamales en colonias del municipio de Pesquería.

En distintos comentarios usuarios expresaron que la veían desde muy niña vendiendo tamales y que, incluso, lo hacía a altas horas de la noche. Lo que más llama la atención de los usuarios es que la venta siempre la realizó sin la compañía de un adulto que la cuidara y viera por ella.

Un usuario de redes escirbió: "Se me parte el corazón de ver está búsqueda de esta niña yo también la conocí muy pequeña vendiendo tamalitos y siempre llegaba a mi casa, sabía que siempre le compraba espero que pronto aparezca y Dios cuide de ella".

Mientras que otro detalló: "Nosotros tenemos ya casi 6 años en la colonia y desde hace 6 años anda solita, sea desde los 9 años trabajando tantas horas y sola siempre o con su hermanita. Deberían de checar a los papás".

Usuarios mostraron conmoción y empatía en la búsqueda de la menor, por ello, pidieron a la ciudadanía no hacer caso omiso a esta ficha y proporcionar cualquier dato que ayude a encontrarla para que pueda regresar a su hogar, o bien, a alguna otra instancia gubernamental como el DIF que le permita llevar una vida sana sin tener que vivir bajo la sombra del trabajo infantil.

jcp