PVEM pide comparecencia de Alicia Bárcena por derrame de crudo en el Golfo de México

Senadores del Partido Verde presentaron un punto de acuerdo para citar a comparecer a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, a fin de abordar el impacto y los efectos ambientales del derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México.

Los legisladores señalaron que el llamado responde a la urgencia de esclarecer los daños ambientales registrados en costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, así como deslindar responsabilidades y asegurar la aplicación de la ley.

Recordaron que en marzo de 2026, pescadores y habitantes de Coatzacoalcos y Pajapan, Veracruz, alertaron sobre la presencia de chapopote en playas, lo que afectó directamente sus actividades productivas.

Por el derrame en la zona del el Golfo de México fueron separados de sus cargos funcionarios de Pemex de las áreas de medio ambiente, control Marino, derrames y residuos. Cuartoscuro

“A partir de estos reportes, la Secretaría de Marina activó un Comando Unificado conforme al Plan Nacional de Contingencias, mientras la mancha de hidrocarburo se extendía hacia Tabasco y Tamaulipas”, destacaron los senadores del PVEM.

Este grupo llevó a cabo el despliegue de más de 2 mil 400 elementos para atender la emergencia, mientras Petróleos Mexicanos (Pemx) realizó labores de contención y recolección, y autoridades ambientales efectuaron recorridos de verificación terrestres y aéreos.

En ese sentido, los legisladores reconocieron la participación de comunidades locales en las labores de limpieza y destacaron que, tras diversas hipótesis iniciales, se confirmó que el derrame tuvo origen en instalaciones de Pemex.

El percance se derivó de la pérdida de integridad de un oleoducto ocurrida desde febrero. Como resultado preliminar, tres funcionarios fueron separados de sus cargos por la fuga de petrolíferos.

El derrame de hidrocarburos en el Golfo ha afectado a costas de Veracruz y Tamaulipas, principalmente, aunque también se ha registrado el recale de material en Tabasco y Campeche. Cuartoscuro

Sin embargo, los senadores destacaron “la necesidad de que las investigaciones deben continuar hasta sus últimas consecuencias, debido a los impactos ambientales de mediano y largo plazo en ecosistemas marinos y áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano”, indicaron.

Reiteraron que no se conoce con precisión el volumen de hidrocarburos derramado, lo que exige estudios prolongados y recursos suficientes.

Finalmente, los senadores ecologistas exhortaron a las autoridades a aplicar la ley a quienes resulten responsables, sancionar irregularidades en el sector hidrocarburos y garantizar la reparación del daño ambiental, reafirmando su compromiso con la protección de los ecosistemas y la rendición de cuentas.

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