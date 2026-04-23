Reconoce Sheinbaum que aún hay residuos sólidos por derrame en el Golfo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que aún hay residuos solidificados que están llegando a las playas tras el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo, reconoció que quedaron algunos residuos sólidos que por las corrientes aún están llegando a las playas, sin embargo, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Marina (Semar) colaboran en la recuperación de todo el hidrocarburo.

En este contexto, la primera presidenta del país sostuvo que es menor la cantidad de residuos que están llegando a las playas y enfatizó que las autoridades trabajan de manera permanente.

Quedan, quedaron en el mar algunos residuos solidificados por la forma en que Pemex hace la recuperación de todo el hidrocarburo apoyado por la Secretaría de Marina. Quedaron algunos residuos sólidos que por las corrientes aún están llegando a las playas y de manera permanente está la limpieza de las playas, pero ya es un margen mucho menor que el que se dio en su momento en marzo”, explicó.

Por el derrame en la zona del el Golfo de México fueron separados de sus cargos funcionarios de Pemex de las áreas de medio ambiente, control Marino, derrames y residuos. Cuartoscuro

Sobre el reporte de un derrame de hidrocarburo en Puerto Progreso, Yucatán, la mandataria aclaró que por el derrame en la zona del el Golfo de México fueron separados de sus cargos funcionarios de Pemex de las áreas de medio ambiente, control Marino, derrames y residuos, por lo que dichas áreas se encargan de la nueva denuncia de pescadores.

Cualquier daño o ambiental que pueda haber por parte de Pemex, hay un área ambiental, que recientemente fue separado de su cargo la persona responsable, y se puso a otro responsable precisamente por la investigación que se está siguiendo relacionada con la presencia de hidrocarburos en el mar”, expresó.

En cuanto a los incidentes en la refinería Refinería Olmeca Dos Bocas, en Tabasco, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, descartó riesgos para la salud de la población en Paraíso.

fdm