“México mágico”: joven cruza calle en excavadora para comprar tortillas | VIDEO

Lo que parecía una escena cotidiana terminó convirtiéndose en un fenómeno en redes sociales. Una joven identificada como Jade compartió en su cuenta de TikTok el momento en que un trabajador de obra la ayudó a cruzar una calle en plena pavimentación utilizando una excavadora, todo para que pudiera llegar a la tienda y comprar tortillas.

En la grabación se observa cómo la joven sale de su casa y se encuentra con que el acceso hacia la tienda estaba bloqueado por maquinaria pesada y material de asfaltado. Ante la imposibilidad de cruzar, se acerca al operador de la máquina y le pide apoyo. “Señor, un favor, me haría el favor de comprarme unas tortillas”, se escucha decirle. El trabajador, lejos de negarse, colocó la pala de la excavadora a nivel del suelo para que Jade pudiera subir y la trasladó hasta la acera contraria.

El regreso con las tortillas

La historia no terminó ahí. En una segunda publicación, Jade mostró cómo el mismo procedimiento se repitió para que pudiera regresar a su casa con las tortillas en mano. El improvisado “servicio de transporte” generó una avalancha de reacciones y comentarios, consolidándose como uno de esos momentos que combinan ingenio, humor y solidaridad espontánea.

Reacciones en redes sociales

Los usuarios de TikTok y otras plataformas respondieron con humor y creatividad. Entre los comentarios más compartidos destacaron frases como: “ahora pídele que te lleve a traer el refresco”, “¿Y le ofrecieron un taco al señor?”, “Yo quiero un Uber así” y “mi México mágico”.

El episodio fue interpretado por muchos como una muestra de solidaridad y creatividad ante situaciones imprevistas, mientras otros lo tomaron como una postal humorística que refleja la capacidad de los mexicanos para encontrar soluciones inesperadas.

Una postal del “México mágico”

El video acumuló miles de reproducciones y compartidos en pocas horas, convirtiéndose en tendencia nacional. Más allá de la anécdota, la escena dejó en evidencia cómo situaciones simples pueden conectar con la identidad popular y convertirse en símbolo del ingenio cotidiano.

Así, entre risas y comentarios ingeniosos, la historia de Jade y el obrero quedó registrada como otra muestra del llamado “México mágico”: un país donde incluso cruzar la calle sobre la pala de una excavadora puede convertirse en un momento viral que mezcla humor, solidaridad y creatividad.