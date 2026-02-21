Tribunal de Disciplina Judicial marca rumbo; transparencia y evaluación como ejes centrales

Durante su participación en el XX Congreso Nacional de la Abogacía, la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación, Celia Maya García, delineó los desafíos y prioridades del nuevo órgano encargado de supervisar la conducta judicial en México, al tiempo que subrayó la responsabilidad compartida de los abogados en el fortalecimiento del sistema de justicia.

Al dictar la conferencia magistral titulada “El reto de la Disciplina Judicial”, la jurista explicó que la supervisión de jueces y magistrados no es una práctica novedosa en los sistemas occidentales, pero sí lo es el diseño institucional adoptado por el país.

Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, delineó los retos del nuevo órgano durante el XX Congreso Nacional de la Abogacía. Especial

“El Tribunal de Disciplina Judicial es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica y de gestión para emitir resoluciones”, señaló, al precisar que su misión central consiste en garantizar una justicia accesible, eficiente y sensible a las necesidades de quienes acuden a los tribunales.

Maya García reconoció que el primer desafío fue la propia creación del Tribunal. Todo era nuevo, advirtió, y existía el riesgo de que la institución derivara en prácticas burocráticas, por lo que se trabajó para evitar ese sesgo desde su arranque.

En su balance inicial, indicó que el TDJ inició funciones sin precedentes operativos y con recursos limitados, pero logró asegurar la continuidad de la función disciplinaria. Como parte de la transición institucional, el organismo recibió y organizó expedientes provenientes del extinto Consejo de la Judicatura Federal, así como de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, con el propósito de brindar certeza jurídica.

Entre las líneas estratégicas del Tribunal destacó la territorialización de la disciplina judicial, orientada a acercar las instituciones a la ciudadanía en todo el país, y la evaluación objetiva del desempeño judicial, basada en parámetros claros y enfocada en la mejora continua. Este análisis, explicó, incluirá la relación de los juzgadores con su personal y, especialmente, con las personas usuarias del sistema.

La magistrada también destacó el papel de la abogacía en la vigencia del Estado de Derecho. Afirmó que los abogados han contribuido históricamente a la legitimidad de las instituciones y siguen siendo piezas indispensables para el cumplimiento de las nuevas reglas que rigen la administración de justicia.

Finalmente, dio a conocer las prioridades estratégicas del TDJ para 2026: profesionalizar al personal y fortalecer la carrera disciplinaria, impulsar la transparencia institucional y el combate integral a la corrupción, consolidar la evaluación del desempeño como herramienta de mejora continua, fortalecer la atención ciudadana como base de confianza pública y avanzar en la creación de una Red Nacional de Tribunales de Disciplina.