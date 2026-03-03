Depresión y suicidio, males persistentes

Uno de los más grandes retos que tiene el Estado mexicano se encuentra en la adecuada protección y garantía del máximo nivel posible de disfrute de la salud; y en ese marco, de la salud mental, se trata de una agenda de suma complejidad, pues se vincula con muchos de los ámbitos de mayor sensibilidad: adicciones, comportamientos de riesgo, violencia familiar, violencia escolar, violencia de género y, en general, la violencia criminal que ha mantenido asolado al país en las últimas décadas.

Los datos

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, hasta la semana 16 de 2026, es decir, hasta el 14 de febrero de este año, se habían registrado 13,448 casos de personas atendidas por depresión en todo el país, esto es equivalente a 299 casos por día o bien, 12.5 casos por hora. La cifra es mayor a la registrada en el mismo periodo del 2025, cuando se registraron 13,067 casos, lo que implica un crecimiento de 3% entre ambos periodos.

Lo anterior se relaciona directamente con el número de personas atendidas por lo que la Secretaría de Salud denomina como Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento o estrangulamiento u otros métodos, pues en el periodo señalado se tienen 62 casos, frente a 39 registrados en el año previo, es decir, 59% más. Mientras que en el rubro de Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente o intento de suicidio, se tienen 347 casos (casi 8 por día), frente a 311 casos en el mismo periodo del 2025. Esto equivale a un incremento de 11.5 por ciento.

Es importante señalar que, de las personas atendidas por depresión, 3,781 en lo que va de 2026 son hombres y 9,667 son mujeres.

Tipos específicos

Es interesante que la Secretaría de Salud desagrega la información por tipos específicos de intento de suicidio. En efecto, para el caso de Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por analgésicos, narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, la cifra registrada hasta el 14 de febrero es de 69 hombres y 172 mujeres, dato que supera a los 179 casos registrados hasta la misma fecha del 2025. En el caso del Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, el registro es de 142 hombres y 225 mujeres.

Por su parte, en el apartado de Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta se han registrado 18 casos de hombres y 10 de mujeres; en el rubro de Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante, los datos son de 86 hombres y 93 mujeres; asimismo, en la categoría de Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado, los datos son de 12 hombres y 6 mujeres.

Finalmente, el reporte respecto de Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (Ideación suicida), los datos son de 180 hombres y 398 mujeres atendidos por alguna de las instituciones del Sector Salud.

Casos trágicos

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en los 15 años que van del 2010 al 2024, han fallecido por suicidio 104,606 personas, es decir, un promedio anual de 6,974 decesos.

Destaca al respecto el acelerado incremento en los últimos cinco años pues se pasó de 7,896 casos en 2020, a 8,433 en 2021; a 8,241 en 2022; a 9,072 en 2023 y a 9,051 en el 2024, según los últimos datos oficiales disponibles.