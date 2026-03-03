Confirman Verde y PT rechazo a reforma electoral

Venció el plazo de cuatro días y tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo ratificaron a Morena su rechazo a la reforma constitucional en materia electoral, por lo que anoche mismo en Palacio Nacional se decidió enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados y llevarla hasta el límite, que es la votación en el pleno, para intentar el voto de la mayoría calificada.

De acuerdo con información obtenida ayer por Excélsior, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado, Ignacio Mier y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, así como integrantes de la Comisión Presidencial para la reforma electoral conocieron anoche que la posición de verdes y petistas no ha cambiado respecto de las aristas que atoraron el entendimiento desde hace tres semanas.

Anoche no fue posible que se conociera el texto definitivo de la reforma constitucional, porque la Comisión presidida por Pablo Gómez no concluyó a tiempo la redacción definitiva para que la Presidenta de la República la pudiera revisar y firmar, a fin de enviarla anoche mismo a la Cámara de Diputados.

La revisión presidencial, de acuerdo con la información obtenida, se realizará hoy martes y es probable que la iniciativa se envíe a Diputados por la noche, a fin de que abra su trayectoria legislativa ordinaria.

Si a lo largo del mes de marzo, la propuesta presidencial no logra el respaldo de sus aliados del PT y del Verde, o incluso de alguno de los partidos de oposición, se aprobará en comisiones, porque ahí sólo se requiere el voto de la mayoría morenista para lograrlo y se llevará al pleno, si no logra la mayoría calificada el tema concluirá.

Las reglas del 72 Constitucional, cuando una reforma es rechazada por el pleno, el tema no puede volver a presentarse sino hasta el próximo periodo de sesiones; sin embargo, como se trata de un tema electoral, las reglas no pueden modificarse 90 días antes de la apertura del año electoral; es decir, el tema ya no se mantendrá vivo para aplicarse en las elecciones federales y estatales del próximo año.

Al salir de Palacio Nacional, donde se reunió con la presidenta Sheinbaum, como todos los lunes cuando hay periodo de sesiones, Ricardo Monreal justificó el nuevo retraso con el argumento de que la iniciativa seguía en revisión.

“No se va a mandar esta noche porque se siguen revisando algunos aspectos de la misma iniciativa; la Presidenta es muy cuidadosa y quiere revisarla personalmente. Entonces, seguramente, en las próximas horas se presentará”, dijo en declaraciones a la prensa el diputado Monreal.

“Entiendo al PT y al PVEM, sus razones tienen”, detalló el jefe de la diputación morenista, al admitir que las dirigencias de ambos partidos siguen en desacuerdo con las fórmulas que se establecerían en la reforma para la integración de las cámaras y con la reducción en el costo de las elecciones.

“A mí no me sorprende, porque siempre expresaron su posición de escepticismo y de no estar en favor de estas dos propuestas. Hay que platicar mucho con ellos. Sin ellos, es complicado que tengamos mayoría calificada”, describió.

TENSIÓN ENTRE ALIADOS

La presentación de la reforma se había venido posponiendo ante la expectativa de concretar un acuerdo con PVEM y PT que habían manifestado su desacuerdo con los cambios en la forma de elegir a los plurinominales y la reducción en 25 % del presupuesto electoral.

El miércoles 25 de febrero, fecha en la que también se canceló el envío de la iniciativa, la presidenta Sheinbaum expuso los lineamientos que contendría y, en espera de que petistas y verdes reflexionaran al respecto, retrasó la presentación cinco días más.

Sin embargo, a las diferencias que habían ventilado representantes del PVEM, este domingo se sumó el rechazo contundente de la dirigencia del PT, con el señalamiento de que no apoyarían el regreso del partido único ni la eliminación de un sistema de representación que la izquierda construyó durante años de lucha.

Con estos antecedentes, trascendió que al interior de las bancadas de ambos aliados existe tensión entre los legisladores que se oponen a la reforma y quienes temen que hacerlo tengan consecuencias para sus aspiraciones electorales.

Aunque Monreal reiteró que los 253 diputados de Morenal respaldarán la propuesta, pidió respeto tanto a los aliados. “Sus razones tienen, pero no hay que descalificarlos, al contrario, hay que buscar qué puntos de coincidencia nos mantienen unidos en torno a la alianza político electoral que hemos sostenido, rumbo a 2027 y 2030”.

EN EL SENADO

Ayer, el líder de los senadores del Verde, Manuel Velasco, aseguró que tienen coincidencia en un 95%, pero 5% en que disienten se refiere a los temas que los han atorado.

El panista Ricardo Anaya y el priista Manuel Añorve ratificaron que votarán en contra, mientras el emecista Clemente Castañeda anunció que presentarán su propia propuesta de reforma electoral.