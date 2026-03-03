Somos México alista una batalla jurídica

Movilizaciones en las calles y una batalla jurídica ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son las medidas que anunció Somos México si prosperan reformas que, a su juicio, afecten al sistema electoral.

Aunque aún no cuenta con registro formal como partido, la organización advirtió que no permitirá lo que considera un “retroceso democrático”.

En conferencia en el Instituto Nacional Electoral (INE), su dirigente, Guadalupe Acosta Naranjo, señaló que, de concretarse cambios legales que debiliten la equidad en la contienda, recurrirán a todas las vías legales disponibles e impulsarán acciones de resistencia cívica.

“No nos vamos a regresar a nuestra casa”, afirmó.

El líder opositor cuestionó propuestas atribuidas a la presidenta Claudia Sheinbaum, como reducir de 48 a 35 minutos los tiempos oficiales en radio y televisión, eliminar 32 senadurías de representación proporcional y modificar el esquema de diputados plurinominales.

A su juicio, estas medidas aumentarían la sobrerrepresentación y concentrarían el poder. También rechazó la eventual desaparición del Servicio Profesional Electoral, al considerarlo el principal sostén técnico del INE.

En paralelo, exigió que el instituto resuelva cuanto antes su solicitud de registro, al argumentar que cada mes de retraso amplía la desventaja frente a partidos ya constituidos.

Anunció que el 21 de marzo celebrarán su Consejo Nacional para definir su plan territorial y las acciones a seguir.

Ayer, ciudadanas y ciudadanos de la CDMX que forman parte de Somos México dieron a conocer en Instituto Nacional Electoral que cumplieron en su totalidad con los requisitos para conformarse como nuevo partido político nacional.

Al grito de “¡sí se pudo!”, los integrantes de posible nueva fuerza política realizaron un mitin ante el INE.