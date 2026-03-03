Águila-7, el enviado de los cárteles mexicanos a Ucrania

Bajo el cielo de Lviv, una ciudad ucraniana a 70 kilómetros de Polonia, donde afirman los combatientes se exhala una mezcla de café histórico y pólvora reciente, sobrevuelan drones de los llamados FPV (First Person View).

En las bases de entrenamiento donde aterrizan decenas de estos equipos tecnológicos, los rostros de varios hombres suelen ser familiares, son hispanos algunos de ellos, y eso ha comenzado a crear paranoia en este frente de batalla.

La zona de entrenamiento para pilotos de drones, cuya ubicación exacta es un secreto custodiado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), un joven no mayor a 25 años de edad, de piel curtida y mirada gélida, se movía con una precisión que no encajaba con el perfil del voluntario promedio.

Para sus compañeros de armas en el Grupo Táctico Ethos, era simplemente un hispanohablante más que decía buscar la redención en la defensa de la democracia.

En 2024, autoridades informaron que criminales afines al Cártel de Sinaloa atacaron con drones una zona habitacional en Caborca, Sonora. Archivo

Pero para el contraespionaje ucraniano, él era el Águila-7. Su nombre real no se conoce pues está bajo investigación, pero eso no importa tanto como su sombra: una que no proyectaba la silueta de un libertador, sino la de un ingeniero de la muerte moldeado en las guerras del fentanilo y el cristal en el occidente de México.

La investigación del SBU, que estalló con la fuerza de una mina de racimo tras los reportes del Terrorism Research & Analysis Consortium (TRAC) sobre hombres infiltrados de los cárteles del narcotráfico de México y Colombia en el frente ucraniano, ha revelado una verdad incómoda: esta nación, involuntariamente, se ha convertido en la “universidad de posgrado” para el crimen organizado transnacional.

Los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa han enviado a sus mejores hombres no para ganar una medalla, sino para robarse el futuro de la guerra con el aprendizaje de pilotar los drones más mortales, y conocer de cerca su tecnología.

Lo que se sabe por parte de documentos que el SBU de Ucrania ha compartido con otras autoridades de inteligencia en Polonia y México es que el Águila-7 no es un sicario de infantería común, de esos que caen por docenas en las brechas de Michoacán o Jalisco.

Los analistas del servicio de seguridad lo describen como un operativo técnico de élite. Se cree que es un desertor de las fuerzas especiales mexicanas —posiblemente un antiguo miembro del GAFE— que encontró un mejor postor en las estructuras del narcotráfico.

Infiltrado desde América

La entrada de Águila-7 a Ucrania fue una coreografía de engaños. Portaba un pasaporte salvadoreño falso, obtenido a través de las redes de falsificación que los cárteles operan en Centroamérica.

De acuerdo con los informes, cruzó media Europa presentándose como un exmilitar centroamericano movido por la fe cristiana.

Sin embargo, una vez en los campos de entrenamiento, su verdadera misión quedó al descubierto ante los ojos de los instructores más agudos.

Mientras otros voluntarios extranjeros sudaban aprendiendo a limpiar un fusil AK-74 o a cavar trincheras bajo fuego, Águila-7 mostraba un desinterés casi cínico por el combate cuerpo a cuerpo. Su obsesión eran los drones con pilotaje con visión remota (FPV, por sus siglas en inglés First Person View).

En marzo de 2025, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron a elementos de la Guardia Civil de Michoacán y de la Guardia Nacional, en Pátzcuaro, Churintzio y Ecuandureo. Archivo

Pasaba horas analizando la configuración de los controladores de vuelo, la soldadura de los detonadores y, lo más crítico, según informes, los protocolos de encriptación de frecuencia que permiten a estos aparatos volar a través de los muros de interferencia electrónica (jamming) rusos.

Estaba allí como una esponja, absorbiendo una tecnología que en manos de un cártel podría derribar helicópteros de la Defensa con la facilidad de quien caza pájaros.

Pero, ¿cómo llega un operativo de un cártel a las puertas de Kiev?

La investigación ha puesto bajo la lupa a empresas de seguridad privada que actúan como agencias de viajes para el sicariato.

Firmas como Segur LD en Medellín, Colombia, y Grupo Roka Seguridad o Protección Miranda Maya en México, han sido señaladas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mexicano como los posibles conductos.

Estas empresas reclutan bajo la promesa de salarios en dólares por “servicios de protección de activos” en Europa del Este.

El proceso de vetting (investigación de antecedentes) es prácticamente inexistente o, peor aún, está amañado. Una vez que el recluta recibe su carta de aceptación para la Legión Internacional de Ucrania, el camino se despeja.

El punto neurálgico de este tráfico humano y tecnológico es la frontera polaca, específicamente el cruce de Medyka-Shehyni. Es un lugar donde el caos es la mejor cobertura.

Miles de toneladas de ayuda humanitaria entran a Ucrania diariamente, mientras que hacia el oeste, hacia Polonia, fluye un tráfico hormiga de equipo militar “dañado” o “extraviado”.

La Policía Fronteriza Polaca ha comenzado a interceptar maletas que, en lugar de recuerdos de guerra, como dicen los arrestados y que se sabe operan para los cárteles mexicanos en Lviv, Donetsk y Járkov, contienen antenas de largo alcance, módulos de control TBS Crossfire, visores de visión nocturna para drones FPV y placas de blindaje nivel IV.

El destino final de estos envíos suele ser el Aeropuerto de Varsovia, con escalas intermedias en Madrid o Frankfurt, antes de aterrizar en los puertos de entrada controlados por el crimen organizado en México.

La purga del SBU

El SBU no tardó en notar que ciertas unidades de habla hispana presentaban patrones de comportamiento erráticos.

El Grupo Táctico Ethos, una unidad que operaba en sectores calientes de Donetsk y Járkov, se convirtió en el epicentro de la investigación. Se detectó que dentro de esta unidad existía una “célula dentro de la célula”.

La limpia del SBU, en una operación quirúrgica y silenciosa, intervinieron las comunicaciones de los voluntarios latinoamericanos. Encontraron que fotos de planos de drones, videos de ataques exitosos con cargas explosivas modificadas y manuales de guerra electrónica ucranianos estaban siendo compartidos en grupos de WhatsApp y Telegram con prefijos telefónicos de Jalisco (+52 33) y Sinaloa (+52 667).

La detección de Águila-7 fue el hilo que desmarañó la madeja. Tras su detención, el SBU y la inteligencia militar (HUR) descubrieron que al menos otros tres individuos —uno de ellos con identidad panameña falsa, pero acento inconfundible del norte de México— formaban parte de este esquema de espionaje industrial militar.

Lo que ocurre hoy en la frontera ucraniana es una partida de ajedrez a tres bandas. El CNI mexicano ha tenido que dar un paso al frente, compartiendo con Ucrania bases de datos biométricas de desertores militares y sicarios identificados.

Por su parte, la Policía Fronteriza Polaca ha endurecido los controles, utilizando tecnología de escaneo de carga que antes sólo se reservaba para narcóticos, ahora enfocada en detectar componentes electrónicos de grado militar.

El SBU ha emitido una directriz clara: cualquier voluntario proveniente de zonas de alto riesgo de narcotráfico debe someterse a un polígrafo y a una revisión forense de sus dispositivos electrónicos. Ya no basta con decir que se quiere luchar por Ucrania; ahora deben demostrar que no regresarán a sus países para convertir sus ciudades en extensiones del campo de batalla de Bajmut.

A principios de 2026, una detención en el Aeropuerto de Varsovia de un ciudadano mexicano con pasaporte salvadoreño (presunto socio de Águila-7) reveló que portaba manuales traducidos al español sobre la fabricación de cargas huecas para perforar blindajes ligeros, una técnica que en México volvería obsoletos a los vehículos “monstruo” de la competencia y a los transportes de la Guardia Nacional.

Guerra que no termina

La historia de Águila-7 es el síntoma de un mundo donde las fronteras de los conflictos se han disuelto. Mientras Ucrania lucha por su existencia física frente a la invasión rusa, se ve obligada a librar una guerra invisible contra un enemigo que no tiene bandera, pero sí una insaciable sed de tecnología.

Ucrania ha pasado de ser el escudo de Europa a ser, involuntariamente, la forja donde se están afilando las garras de los cárteles mexicanos. El Águila-7 quizás esté hoy en una celda oscura o haya sido extraído por alguna agencia de inteligencia para un intercambio de información más valioso, pero su legado ya está en el aire.

En las montañas de Guerrero o en los desiertos de Sonora, el zumbido de un dron ya no suena a juguete, suena a la lección aprendida en el barro de Ucrania, una lección que amenaza con transformar el sicariato latinoamericano en una fuerza paramilitar de precisión quirúrgica.

am