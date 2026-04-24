México busca deportación o extradición de contraalmirante Fernando Farías

El gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha iniciado las gestiones diplomáticas y legales ante Argentina para traer de regreso al país al contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado de liderar una red de huachicol fiscal y quien se encontraba prófugo.

La captura de Farías Laguna, ejecutada el día de ayer mediante una ficha de la Interpol, abre ahora un escenario donde las autoridades mexicanas evalúan dos vías para presentarlo ante la justicia: la deportación inmediata o un juicio de extradición, así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El contralmirante Fernando Farías tenía documentación falsa y su detención se realizó con fines de extradición a México. Foto: Especial.

Deportación: La vía rápida por uso de pasaporte falso

El objetivo principal del gobierno mexicano es lograr que el gobierno argentino apruebe una deportación directa del contraalmirante, quien es sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

De acuerdo con la presidenta, el argumento central para que el exmando naval sea deportado se basa una grave irregularidad migratoria: ingresó a territorio sudamericano utilizando un pasaporte falso. Al violar las leyes migratorias locales, Argentina tendría las facultades para expulsarlo de manera expedita y entregarlo a las autoridades mexicanas.

"Se fugó del país y ayer a través de Interpol fue detenido. Está en este momento en Argentina y se están haciendo todas las gestiones necesarias con Argentina para ver si puede haber una deportación porque él entró con un pasaporte falso", dijo Sheinbaum Pardo.

El contralmirante Fernando Farías fue detenido en Argentina por delitos de contrabando de hidrocarburo Especial

¿Qué pasa si Argentina rechaza la deportación?

En caso de que Argentina rechace la deportación, el gobierno mexicano tiene un "Plan B" para que el contraalmirante regrese al país. En caso de que la vía migratoria rápida no prospere, el gobierno de México establecerá formalmente las condiciones para solicitar la extradición, lo que implicaría un proceso judicial más largo en los tribunales argentinos.

"En el caso de que no sea así (que sea deportado) ya se establecería las condiciones de extradición, pero estamos esperando que haya deportación", puntualizó Sheinbaum Pardo.

El origen de la fuga: Contrabando de diésel en Tampico

El contraalmirante Fernando Farías Laguna es requerido por la justicia mexicana debido a su presunta implicación en una red de contrabando de combustibles.

El caso estalló tras el aumento de la vigilancia en las aduanas del país. Las autoridades detectaron irregularidades y dieron aviso a la Secretaría de Marina (Semar) sobre la llegada de un buque a la aduana de Tampico, en Tamaulipas.

El contraalmirante Fernando Farías era buscado por la Interpol. Especial

Modus operandi

La embarcación reportaba operar bajo un permiso temporal.

El hallazgo

Al realizar los análisis químicos e inspecciones al cargamento, se comprobó que el buque transportaba diésel que estaba siendo ingresado de contrabando al país.

Fue tras este descubrimiento en Tampico que el contraalmirante decidió darse a la fuga, desencadenando la búsqueda internacional que culminó con su arresto en Argentia. Ahora, el reloj diplomático corre para definir su inminente traslado a México.

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vjcm