Denuncian a mujer que presume ser cantante para no pagar el taxi

Taxistas de aplicación y múltiples usuarios en redes sociales denunciaron a una mujer por, presuntamente, pedir viajes a lo largo de la zona metropolitana y desentenderse a la hora de pagar por el servicio.

Recientemente, un conductor dijo haber auxiliado a un compañero que fue estafado por la señalada, quien pidió un vehículo desde un supermercado ubicado en Residencial San Agustín, en San Pedro Garza García, a la Clínica Médica María Luisa, en Santa Catarina.

En un video registrado al respecto de esta acusación, el hombre mostró como la mujer lo ignoró cuando le preguntó si no le iba a pagar la carrera. Con el celular en la mano y sin voltear, la viajera continuó su camino hacia la clínica.

En un segundo clip, el hombre persigue a la mujer al tiempo que grita: “¡No paga, no paga! No le presenten nada, no paga, hace cuentas falsas y no paga”.

Se desata ola de denuncias contra la mujer

Al publicar este reporte en Facebook, decenas de usuarios salieron y respaldaron la acusación del conductor de aplicación, señalando que ya han tenido la mala fortuna de trasladar a esta misma mujer que, de igual manera, subió al vehículo, llegó a su destino y no pagó la carrera.

Esa mona yo la subí en San Pedro y la dejé ahí exactamente en la María Luisa, tampoco quiso pagar el Uber”, contó un internauta.

Otra persona aseguró haber visto a la misma mujer en su trabajo, y que se identificó como futura cantante. Sin embargo, las sospechas se elevaron cuando pidió que le pagaran un taxi de aplicación.

Ya también fue a mi trabajo. Me echó un choro, que va a ser cantante y no sé qué tanto, y hasta quería que yo le pidiera un Didi de mi cuenta”, aseguró.

En la misma denuncia sobresalió un reporte más, donde una mujer que se dedica a colocar uñas dijo que la presunta fue a su negocio y le comentó que estaba en dirección a convertirse en cantante para posteriormente intentar salir sin pagar el servicio que le había sido hecho.

Se cree que la mujer continúa en las calles de la ciudad, aplicando este mismo modus operandi para beneficiarse de alguna manera u otra sin tener que pagar por lo solicitado.

Taxista se convierte en héroe por traslado de emergencia

Un taxista de aplicación conmovió a la comunidad entera cuando se solidarizó con una mujer cuyo nieto de algunos meses de vida necesitaba atención médica de emergencia, esto en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El momento quedó registrado en un video captado por el propio chofer de este auto. En las imágenes aparece la mujer sentada en la parte trasera del vehículo sosteniendo al bebé en sus brazos y visiblemente angustiada.

El hombre observó que la mujer atravesaba por un mal momento, por lo que le preguntó si ocurría algo, a lo que ella comenzó a contarle que el bebé se había caído de las escaleras.

El chofer de aplicación le aconsejó evitar que el niño se durmiera y aceleró su unidad para llegar cuanto antes a las instalaciones del Hospital Materno Infantil, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

No lo deje dormir, levántelo y ahorita a ver si nos encontramos una patrulla pa' que nos haga escolta", se escucha decir al taxista.

Al seguir su camino, el chofer se encontró con un elemento de tránsito a quien le dijo que se encontraba en una emergencia, pues el bebé necesitaba atención médica cuanto antes. El oficial rápidamente se subió a su motocicleta y manejó frente al chofer para abrirle paso entre el tráfico de la ciudad.

Finalmente, el chofer de aplicación pudo llegar a tiempo al Hospital Materno Infantil, donde el bebé fue atendido.

En el video se observa al chofer agradecer el gesto del oficial de tránsito, quien sin pensarlo confió en las palabras del hombre y procedió a abrirle camino en la vialidad.

El gesto de este chofer, aunado al actuar del oficial de tránsito, conmovieron a la ciudadanía, quienes reconocieron sus acciones.

jcp