Denuncian abuso sexual contra alumnos de escuela; señalan un "cuarto oscuro"

Abuso sexual habría sido cometido contra el alumnado de una escuela privada de la capital de Puebla, según una denuncia pública de padres y madres de menores de 12 años de edad, quienes exigieron investigación y castigo.

Los ataques a los infantes habrían sido realizados en un espacio colindante al Colegio Carrusel Magone, el cual era rentado adicionalmente y conocido por los estudiantes como el “cuarto oscuro”.

El plantel con servicio de niveles educativos de preescolar y primaria está en el número 8511 del Camino Nacional, colonia Independencia, la cual forma parte de la comunidad urbana Ignacio Romero Vargas de la ciudad de Puebla.

Los tutores denunciaron esta situación y dijeron que el inmueble anexo fue localizado este martes y que habían sido encontradas “personas ajenas” a la institución, como si vivieran allí.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el lugar tenía tanto acceso directo al Salón de Música y también al patio del colegio, aunque está en otro predio.

En este sitio descrito por los menores de edad como el “cuarto oscuro”, eran castigados los infantes, lo que era explicado por ellos como abuso sexual.

En el video grabado por una de las madres de familia, se observan dos camas, ropa en una estructura de madera con entrepaños y otros muebles y artículos que evidencian que el lugar era usado como casa habitación.

Versiones extraoficiales refieren que el lunes hubo mudanza con un camión y que se sacaron todos los muebles y pertenencias expuestos en el material audiovisual, tras el descubrimiento del lugar y las denuncias de los menores.

La Secretaría de Educación del estado de Puebla inició una investigación de esta denuncia; en tanto padres y madres realizaron manifestación frente a la escuela y más tarde anunciaron denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En la protesta exigieron a la dependencia y a la FGE revisión médica y psicológica de todo el alumnado.

Reproducir

JCS