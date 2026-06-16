Dengue en México: Se reportan 2 mil 421 casos

Distribuidos en 26 estados, actualmente el país registra 2 mil 421 casos de dengue.

Al corte del 8 de junio, el 79 % de las personas que se contagiaron del virus se concentró en cinco estados, de acuerdo al Panorama epidemiológico del dengue publicado por la Secretaría de Salud.

Con 662 contagios, Sonora encabezó la lista.

Le siguieron:

-Sinaloa con 384

-Tabasco con 383

-Veracruz con 342

-Baja California Sur 150

De los dos mil 421 pacientes confirmados, mil 393 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

En general, el 53% de los casos han sido diagnosticados en mujeres. Frente al 47% que se reportaron en hombres, informó la dependencia federal.

Hasta el momento, las seis entidades que se han mantenido sin contagios son: Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Durango, Tlaxcala y Zacatecas.

Muertes por dengue

En su informe la autoridad sanitaria explicó que hasta el momento no se han notificado más muertes a consecuencia de esta enfermedad viral.

Por lo anterior, la cifra total hasta junio, se ubicó en 4 decesos, con lo que se determinó una letalidad de 0.29 % en las entidades afectadas.

Cada una de las 4 defunciones ocurrieron en: Tabasco, Veracruz, Michoacán y Oaxaca.

Piden combatir el dengue

Ante la llegada de la época de lluvias, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población que vive en las entidades donde hay casos de dengue a retirar basura y cacharros que acumulan agua para impedir la generación de criaderos del mosquito aedes aegypti que transmite el virus.

Enfatizó que la participación ciudadana es fundamental en el combate al dengue que ya está presente en 26 entidades.

Para evitar las picaduras, la dependencia federal señaló que se pueden utilizar repelentes, playeras o camisas de manga larga y pantalones largos, así como mosquiteros instalados en las ventanas y accesos de las viviendas.

Brasil suspende vacuna contra dengue tras dos muertes

Por AFP y Liliana Moscoso

En días pasados, el gobierno de Brasil anunció la suspensión temporal de la primera vacuna de dosis única contra el dengue del mundo tras identificar dos muertes sospechosas.

Desde principios de año, más de 500 mil personas, principalmente profesionales de la salud, han recibido la vacuna desarrollada en Brasil por el instituto público Butantan y aprobada en noviembre por las autoridades sanitarias.

Transmitido a los humanos por el mosquito tigre, el dengue puede causar fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y erupciones cutáneas. En casos excepcionales, puede ser mortal.

De las 501 mil personas vacunadas entre enero y mayo, unas 3 mil 700 presentaron síntomas similares a los del dengue, lo que representa el 0.7% del total. En tanto, 42 experimentaron reacciones más severas, según el Ministerio de Salud.

Se identificaron tres casos graves, dos de los cuales derivaron en la muerte de un hombre de 58 años y una mujer de 48. Una mujer de 38 años fue ingresada a cuidados intensivos, pero ya recibió el alta.

No existen datos suficientes para establecer una relación causal entre la vacuna y estos tres casos graves, pero es una señal de alerta”, declaró en rueda de prensa el ministro de Salud, Alexandre Padilha.

Aunque los 42 casos más graves representan solo ocho casos por cada 100 mil personas vacunadas, hemos decidido suspender temporalmente la vacunación” por “precaución”, añadió.

El ministro afirmó que estos efectos adversos fueron “totalmente inesperados”, ya que “no se habían observado” durante los ensayos clínicos de la vacuna realizados con más de 16 mil voluntarios, en los que se logró una eficacia de 91.6% contra la forma más grave de la enfermedad.

La única otra vacuna contra el dengue disponible a nivel mundial es la TAK-003, que requiere dos dosis administradas con tres meses de diferencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una sola dosis podría acelerar y facilitar las campañas de vacunación masiva.

En 2024, Brasil registró más de 6 mil muertes por dengue, casi la mitad del total mundial. La situación mejoró significativamente el año pasado, cuando los decesos cayeron a cerca de mil 800, según cifras oficiales.