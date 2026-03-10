Definen terna para titular de la Auditoría Superior de la Federación

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) avaló por unanimidad la terna que será presentada al pleno de la Cámara de Diputados y de entre la que saldrá el nuevo titular de la ASF para el periodo 2026-2034. Se trata de Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.

Durante la sesión de este martes de la Comisión de Vigilancia, que es presidida por Javier Octavio Herrera Borunda, del Partido Verde, los legisladores que la integran lograron un acuerdo para definir la terna, la cual logró 37 votos a favor, por lo que el acuerdo será remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para posteriormente subirse al pleno y sea discutido.

El presidente de la comisión aseguró que hicieron un "trabajo excepcional, pulcro y objetivo" en la definición de la terna, cuya elección se basó en las cualidades técnicas, la trayectoria profesional y, sobre todo, la honorabilidad de los aspirantes.

“Les estamos poniendo a su disposición la mejor terna posible de los 92 perfiles que se registraron en la convocatoria pública, abierta que emitió esta Cámara de Diputados”, aseguró el diputado.

Herrera Borunda destacó que tras más de ocho horas de sesiones de la comisión, se lograron siete acuerdos por unanimidad, lo que significa que “todos los partidos contribuimos y le dimos valor a que lo que estábamos haciendo era de manera objetiva”.

Una mujer en terna a la ASF

La diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, celebró que haya una mujer en la terna y consideró que “no pueden existir más procesos sin la presencia de las mujeres participando”. Felicitó al presidente de la Comisión porque el principio de paridad también fue respetado y por el trabajo que se llevó a cabo como grupo colegiado, plural y democrático, y con el principio de máxima publicidad.

Por su parte, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI, resaltó que la tarea que realizó la comisión para integrar la propuesta de la terna “es sin duda un esfuerzo histórico que merece ser reconocido”. Agregó que cada aspirante aportó experiencia, trayectoria y compromiso con la rendición de cuentas; esta diversidad de perfiles refleja la vitalidad de nuestra democracia y la importancia que la sociedad mexicana otorga a la función de fiscalización superior.

Gissel Santander Soto, diputada de Morena, reconoció el trabajo realizado por la instancia y afirmó que la persona que resulte electa será la idónea y el perfil correcto para llevar a buen puerto el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación por los próximos ocho años.

La diputada panista Amparo Lilia Olivares Castañeda instó a que haya más mujeres, por lo que dijo que el que en la terna haya una sin duda alienta a que más participen dentro de los procesos. "Sabemos que, con esta transparencia, muchas más mujeres se van a animar y que también vean la igualdad de espacios para todos y todas".

El diputado de Morena, Juan Ángel Flores Bustamante propuso impulsar una reforma a la Constitución para que ya no sea una terna la que se tenga que presentar, sino una cuarteta, donde haya dos hombres y dos mujeres, para ocupar el cargo al frente de la ASF.

Nora Yessica Merino Escamilla, diputada del PT, felicitó al presidente de la Comisión porque se hizo un trabajo extraordinario, puntual, limpio y, sobre todo, apegados a lo que la convocatoria decía, “que éramos democráticos, que era plural, que era abierto. “Yo espero que esto sea el inicio de un gran momento que va a vivir la Auditoría, de un cambio, de una mejora de ocho años, que vengan de transparencia, de rendición de cuentas”.

¿Quién es Aureliano Hernández Palacios Cardel?

Aureliano Hernández Palacios Cardel quedó en la terna para la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación. Es licenciado en Economía y cuenta con una maestría en Políticas Públicas.

Palacios Cardel es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Entre los cargos que ha desempeñado el aspirante a la ASF se encuentran:

Titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Segob en el sexenio de AMLO.

Encabezó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Auditor especial del Gasto Federalizado desde el 17 de octubre de 2025 en la ASF.

¿Quién es Elizabeth Barba Villafán?

Elizabeth Barba Villafán avanzó a la siguiente fase y es parte de la terna para la ASF como única mujer. Fue la primera en alzar la mano y registrarse en el proceso para sustituir a David Colmenares.

Barba Villafán es contadora pública por el IPN y licenciada en Derecho por la Universidad Mexicana. Además, cuenta con una maestría en Impuestos. Ha realizado estudios en temas presupuestales, derecho penal y administrativo.

En el ámbito público, la aspirante a la ASF ha trabajado en el IMSS, Issste, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y en la antigua Procuraduría General de la República. Actualmente labora en la Fiscalía General de la República. Es la segunda vez que participa en la convocatoria para dirigir la auditoría, tras haberse registrado en 2009 cuando fue la aspirante más joven.

En el sector privado, Barba Villafán ha colaborado en despachos dedicados al ámbito fiscal, contable, civil, mercantil y electoral. Fue socia fundadora de Barba y Asociados S.C.

¿Quién es Luis Miguel Martínez Anzures?

Luis Miguel Martínez Anzures es el último integrante de la terna a dirigir la ASF. Es politólogo y académico con una larga trayectoria en la administración pública; estudió la licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Además, cuenta con una maestría en Ciencia Política y es doctor en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene una especialidad en Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey.

En la administración pública cuenta con amplia experiencia, ya que ha desempeñado diversos cargos:

Director de Administración y Finanzas en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Vocal ejecutivo de la Comisión Liquidadora-Integradora de las Cuentas Hidrológicas Papaloapan, Grijalva, Fuerte y Pánuco.

Director adjunto en Nacional Financiera.

Contralor interno de la PGR.

Coordinador general de auditoría de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Director general de administración de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de la SEP.

Presidente del Consejo directivo del INAP.

vjcm