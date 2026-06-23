Defensores de presunto feminicida retienen a personas en el penal de Chiconautla

Después de casi cinco horas retenidas, una abogada defensora y familiares de una víctima de feminicidio pudieron salir de los juzgados del penal de Chiconautla, en el Estado de México.

Las mujeres fueron escoltadas en una patrulla de la Guardia Nacional esta noche, poco después de las 11 pm.

Antes, en entrevista con Excélsior, la abogada Ana Vega explicó que integrantes del colectivo "No Más Presos Inocentes" encadenaron las puertas del recinto judicial como represalia luego de que un juez ratificó la prisión preventiva contra el imputado, Victor Hugo "N". Afirman que le fabricaron la carpeta, por lo que exigen que sea puesto en libertad.

Abogados de esa organización son quienes representan al imputado, señalaron.

El caso es el de Jenyfer López Becerril, hallada muerta en su hogar el 13 de enero de 2025, en Tecámac. Su pareja de ese entonces fue acusado del crimen y actualmente el caso está en etapa de juicio.

La audiencia de este martes era de revisión de la medida cautelar, además de que tocaba que se presentaran los testigos del acusado, pero no acudieron, detalló la litigante.

Reproducir La señal de telecomunicaciones dentro del inmueble era deficiente, lo que obstaculizó los enlaces externos.

Explicó que dentro de los juzgados estaban retenidas ella, la madre y la hermana de la víctima, así como policías, jueces y trabajadores judiciales.

Indicó que si bien no estaban en una situación de riesgo, sí se encontraban privadas de su libertad porque no las dejaban salir.

La audiencia inició a las 4 de la tarde y terminó alrededor de las 6 pm, hora en la que se dieron cuenta que las puertas de los juzgados estaban cerradas con cadenas.

La abogada señaló a la señora Karina Escandón de amenazas a la familia de Jenyfer López Becerril.

“Hace como 40 minutos permitieron la salida de algunos abogados y público que vino a otras audiencias”, dijo esta noche, alrededor de las 10:30 pm.

Previamente, en un video que compartieron en redes sociales, acusaron que, pese a realizar reiterados reportes al número de emergencias 911 durante más de tres horas, hubo abandono absoluto de los cuerpos de seguridad.

"No somos las únicas, pero obviamente no nos queremos acercar a la salida porque tememos por nuestra integridad personal", manifestó la litigante en la grabación, donde se observan los pasillos vacíos del tribunal.