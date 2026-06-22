"Pensó en matarme mientras dormía": Karen huye de Tlaxcala ante amenazas de feminicidio

"El punto que marca el termino de mi relación como tal con mi expareja es una plática que tenemos en la noche. Después de una discusión en la que el me menciona, me dice que él ha pensado en matarme mientras yo dormía y después matarse sabiendo que nuestra recámara estaba al lado de la de nuestros hijos". Después de esta conversación nada volvió a ser igual para Karen, quien decidió separarse luego de tan terrible confesión para salvar su vida y la de sus hijos.

Sin embargo, la separación no ha sido fácil, pues sufre violencia psicológica con amenazas que incluyen matar a su actual pareja.

El papá de sus hijos no ha parado de agredirla e inclusive es sospechoso de quemar, el 19 de septiembre de 2025, el auto de Karen, en Tlaxcala.

Un mes después quemó el de su pareja.

"Desde el momento que tuve esa plática con él, sentí que corría peligro mi vida, por eso decidí alejarme. Y ahora lo siento más y no sólo mi vida corre peligro, sino la vida de las personas e incluso mi abogada ha recibido amenazas directas de parte de su familia por estar apoyándome, por estar a mi lado en este proceso. No se diga de mi pareja, de mi familia en incluso de mis amigos a quien el ha acosado por mensajes”, relató ma mujer.

Y aunque la autoridad otorgó a Karen la guardia y custodia de sus dos hijos, su expareja dos veces ha sustraido a los menores y ha amenazado con atentar contra su vida.

"Después de nuestra separación, él hace el comentario, ni siquiera a mí, sino a alguien más. Que nos iba a buscar y que se iban a reunir con su hermano, alguien que se suicidó hace algunos años. Sí he pensado que en el momento que él entienda la gravedad de sus acciones será una de las salidas fáciles: atentar contra el y contra los niños directamente".

Reproducir Sólo un mes después, el sospechoso repitió el mismo modus operandi al prenderle fuego al vehículo de la actual pareja de la víctima.

Hoy, Karen ha tenido que dejar de vivir en Tlaxcala e irse junto con sus hijos a otro estado para ponerse a salvo y hace un llamado a las autoridades de justicia de Tlaxcala.

“Si pueden intervenir en proteger la integridad de mis hijos su vida eso sería el mayor logro", dice.

Karen tiene una audiencia el próximo 30 de Junio en la que espera que la autoridad actúe de manera responsable y tome en cuenta que la vida de una familia está en riesgo.