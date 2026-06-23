Sujeto intenta quemar viva a su esposa; ella se defiende con un machete

Un sujeto y su esposa se agredieron en la colonia Villa Montaña, de la ciudad de Aguascalientes, luego de que él intentó prenderle fuego. Ella se defendió y lo hirió con un machete.

"¿Por qué ahora sí no te defiendes, hijo de perra? No vales ver.... Que te mueras, hijo de tu p... madre”, le dicen.

La mujer se revisa los brazos donde sufrió quemaduras. Minutos antes, presuntamente le habría rociado gasolina y le prendió fuego para quemarla viva dentro de la vivienda.

Reproducir Un sujeto intentó quemar viva a su esposa en la colonia Villa Montaña, Aguascalientes.

"Se estaba quemando. La quemó adentro. Ella salió de la casa, pero él no la dejaba salir. Hasta que pudo salir, bajé yo y le dije: 'Tírate al agua'. Estaba lloviendo para que se apagara, y la carne le colgaba bien feo. Fue horrible”, relató Beatriz Álvarez, una vecina.

Ya en la calle, el sujeto intentó volver a agredirla y ella se defendió con un machete.

"Él traía un machete y le quería pegar. Ella se lo quitó y ya de ahí se le dejó venir para volver a prenderla. Ella se defendió y le dio un machetazo. Luego le volvió a aventar gasolina; fue cuando la gasolina se cayó de aquel lado y yo le di un palazo, para que no la fuera a prender otra vez. Me decía cosas, pero aventó el encendedor y se prendió todo eso”, abundó la mujer.

La discusión fue por una presunta infidelidad. Según vecinos, la violencia es constante.

“Desde la noche estaban peleando y la señora ya se iba, pero el señor la regresó”, agregó Dana, otra vecina.

Reproducir La mujer logró escapar, se defendió con un machete y el agresor fue detenido.

La ambulancia y los policías tardaron en llegar. La pareja tenía tres meses de haber regresado a vivir juntos.

"Le dije: 'No regreses. Mira, no van a llegar muy lejos; tarde o temprano o te mata o lo matas'. Y mire a lo que llegaron”, dijo Beatriz Álvarez.

En tanto, las dos hijas de la pareja, de siete y cinco años de edad, quedaron bajo resguardo del DIF.

"Independientemente de la responsabilidad que haya de la persona del sexo masculino, a quien ahorita tenemos como indiciado y que pudiera enfrentar una imputación por tentativa de feminicidio, también está la mujer que lesionó a su pareja. Ambos estaban en estado de ebriedad y los dos son consumidores de estupefacientes”, explicó Manuel Alonso García, fiscal de Aguascalientes.

El sujeto está delicado de salud, mientras la mujer presentó quemaduras en una mano.