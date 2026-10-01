Defensa sigue con su transformación: General Trevilla Trejo

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A 205 años de la creación de la Secretaría de Guerra y Marina, la actual Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) sigue con su transformación, a la par de la nacion, para cumplir con sus obligaciones constitucionales, afirmó el titular de la dependencia general Ricardo Trevilla Trejo.

“Esta permanente evolución constituye la respuesta firme y trascendente de una institución que, después de más de dos siglos, continúa transformándose a la par de la nación para cumplir con las misiones constitucionales y con cada una de las tareas que le han sido encomendadas.

Excélsior / Mateo Reyes Arellano

“Todo este esfuerzo ha sido posible gracias al invaluable aporte de las mujeres y hombres que, a lo largo de estos 205 años, con profesionalismo, dedicación y una visión estratégica han construido la actual Secretaría de la Defensa Nacional”, destacó el general Trevilla Trejo.

El mando castrese encabezó la Ceremonia por el 205 Aniversario de la creación de la Secretaría de Guerra y Marina, el 4 de octubre de 1821, a una semana de la consumación de la independencia, que se realizó en la Plaza de la Lealtad, en la sede de la Defensa.

Excélsior / Mateo Reyes Arellano

En el evento estuvieron presentes los mandos que integran el Estado Mayor de la Defensa, sus esposas, integrantes de los diferentes cuerpos de la dependencia e invitados especiales.

El general Trevilla Trejo llamó a las mujeres y los hombres del Ejército, Fuerza Aérea mexicanos y de la Guardia Nacional a cumplir con honor y lealtad sus obligaciones.

Excélsior / Mateo Reyes Arellano

“Desde esta plaza de la lealtad, quiero hacer un merecido reconocimiento a todas y todos los soldados, pilotos y guardias nacionales, que forman parte de esta Secretaría de Estado, invitándolos a mirar hacia el pasado, no solo para recordar lo que hemos sido, sino para valorar el legado que nos une y comprender la responsabilidad que tenemos con l patria.

“Son más de 200 años de historia, los que nos motivan a preservar con orgullo los principios que nos dieron origen, que nos impulsan a seguir fortaleciendo día con día nuestras capacidades, nos alientan para continuar cumpliendo con honor, con lealtad y con entereza a la sociedad mexicana, pero, sobre todo, al pueblo de México”, expresó el titular de la Defensa.

Excélsior / Mateo Reyes Arellano

El general Trevilla Trejo destacó la actual transformación que se realiza en el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

“Compañeras y compañeros de armas: la transformación de la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido permanente y, a lo largo de su devenir, ha logrado modernizar sus sistemas educativo, de aistramiento, logístico, administrativo, de inteligencia y operativo.

Excélsior / Mateo Reyes Arellano

“A partir del año 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional fue marcada por diversos cambios e innovaciones como son la creación de la actual Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional; una reestructuración orgánico-funcional con la creación de la c?Comandancia del Ejército Mexicano y otros organismos fundamentales para el cumplimiento efectivo de las misiones asignadas, con una visión conjunta en el desarrollo de las operaciones”, explicó el general Trevilla Trejo.