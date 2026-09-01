De la extorsión a ser blanco de EU: así cayó 'El R5' del Cártel de Los Reyes

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que fue abatido Luis Enrique Barragán Chávez, El Wicho o R5, quien había asumido el control de la organización delictiva Cártel de Los Reyes, durante una operación de precisión en la ranchería “Rodeo del Pinal”, en el municipio de Tocumbo, Michoacán.

Así fue el operativo militar en Tocumbo

La dependencia detalló que la acción se derivó de trabajos de inteligencia de la 12 Región Militar, con jurisdicción en la entidad michoacana, en la que el personal castrense fue agredido con disparos de arma de fuego.

En defensa de su integridad los militares repelieron la agresión, falleciendo en el lugar Barragán Chávez, El R5 y un acompañante. Tras la agresión se aseguraron dos fusiles automáticos, cartuchos y cargadores de diversos calibres; así como una cuatrimoto.

El ascenso y caída del R5

La Defensa detalló que El R5 había asumido el control de la organización del Cártel de Los Reyes, célula de Cárteles Unidos, tras la detención de Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho, El Poncho o La Quiringua, presunto líder de esta organización, el 1 de agosto pasado, por personal del Ejército mexicano, en el municipio de Los Reyes de Salgado.

Barragán Chávez contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a los Estados Unidos y el Departamento de Estado de ese país ofrecía tres millones de dólares por información conducente a su captura, por enfrentar cargos por tráfico de drogas y tráfico de armas hacia México.

El R5 era señalado como el principal coordinador de las actividades de extorsión a productores y comerciantes en el área de Los Reyes, y mantenía vínculos con Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, jefe del Cártel de Tepalcatepec, con presencia en la misma entidad federativa.

La Defensa explicó que los cuerpos de los fallecidos y los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de Michoacán; además, personal pericial realiza las diligencias correspondientes, para continuar con las actuaciones ministeriales y jurídicas conducentes.